Brazilia, rezultat rușinos cu Venezuela. Neymar, nervos după ce a fost lovit în cap cu o cutie de popcorn VIDEO

Reprezentativa Braziliei a remizat cu Venezuela, scor 1-1, la Cuiaba. Neymar a oferit o pasă decisivă, dar nu a reuşit să marcheze. La finalul meciului, noul jucător al lui Al-Hilal a fost ţinta unui fan, care a reuşit să-l lovească în cap cu o cutie de popcorn.

Neymar a fost foarte supărat de scenă în timp ce se îndrepta spre vestiare. "Am venit aici pentru a face ceea ce îmi place cel mai mult, adică să joc fotbal şi să-mi apăr ţara", a comentat ulterior fostul star de la PSG.

"Acest suporter a aruncat... Nici măcar nu am văzut ce a fost, am văzut doar când m-a atins, am devenit foarte nervos, condamn acest tip de atitudine, nu trebuie să o faci, este foarte rău pentru fotbal, pentru oameni", a continuat Neymar. "Un tip care face astfel de lucruri nu este o persoană educată, nu va putea să-şi crească fiul în cel mai bun mod posibil. Dacă se plânge atât de mult, el este cel care ar fi trebuit să se antreneze mai bine şi să fie pe teren, nu eu".

Neymar a jucat pe Arena Pantanal cu litera "M" desenată pe capul ras pe o parte, un omagiu adus fiicei sale Mavie, născută săptămâna trecută.

La meciul de joi, pentru Brazilia a marcat Magalhaes (50), iar pentru Venezuela a punctat Bello (84).

EITA! O QUE FOI ISSO? JOGARAM PIPOCA NO NEYMAR E ELE FICOU REVOLTADO! MANDOU O TORCEDOR PRA AQUELE LUGAR! ⚠️🚨 Alerta de clima muito tenso na Arena Pantanal! Pqp! O que aconteceu? O camisa 10 ficou muito bravo! 🤬🤬🤬 pic.twitter.com/49XtPfHZG5 — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) October 13, 2023

