Reprezentativa Braziliei a învins, marţi seară, cu scorul de 5-1, selecţionata Tunisiei, într-un meci amical disputat pe Parc des Princes, la Paris, confruntare marcată de incidente.

Au marcat Raphinha ’11, ’40, Richarlison ’19, Neymar ’29 (penalti) şi Pedro ’74 pentru brazilieni, respectiv Talbi ’18 pentru Tunisia.

În minutul 42, de la tunisieni a fost eliminat Bronn.

La meci au asistat 48.000 de spectatori.

Potrivit L’Equipe, imnul Braziliei a fost fluierat, iar pe parcursul jocului fanii au încercat să îi încurce pe jucătorii brazilieni folosind lasere. Arbitrul a cerut să se facă un apel către public să înceteze.

După ce a înscris în minutul 19, către Richarlison s-a aruncat o banană, un “gest din altă epocă”, în opinia lui Thiago Silva.

În repriza a doua, pe teren s-a aruncat cu sticle, pahare şi brichete.

“Din nefericire, s-a aruncat o banană pe teren către Richarlison, marcatorul celui de-al doilea gol. CBF îşi subliniază poziţia împotriva rasismului şi respinge orice astfel de manifestare”, a notat confederaţia braziliană într-un comunicat.

Şi preşedintele confederaţiei (CBF), Edualdo Rodrigues, a condamnat incidentul:“Încă o dată, condamn public ce s-a întâmplat. De data asta am văzut cu ochii mei. Asta ne şochează. Trebuie să ne amintim mereu că suntem cu toţii la fel, indiferent de culoare, rasă sau religie. Lupta împotriva rasismului nu este o cauză, ci o luptă fundamentală pentru schimbare, pentru eradicarea acestei probleme de pe faţa pământului. Insist, pedepsele trebuie să fie mai dure”.

Brazilia va juca la Cupa Mondială în grupa G, cu Serbia, Elveţia şi Camerun. Tunisia va evolua în grupa D, cu Franţa, Australia şi Danemarca.

Richarlison scoring for Brazil today against Tunisia and a banana was thrown in front of him during the celebrations. Sickening stuff and no need for these type of racist fans at matches. pic.twitter.com/DQlKIBcMTm