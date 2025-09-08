Dușmanul microscopic al giganților preistorici. O boală mortală, descoperită la dinozauri

O echipă de paleontologi a identificat urme ale unei infecții osoase mortale în fosilele unor dinozauri erbivori uriași care au trăit în urmă cu aproximativ 80 de milioane de ani pe teritoriul actual al Braziliei. Potrivit publicației Science Alert, este vorba despre unii dintre cei mai mari dinozauri cunoscuți din America de Sud – însă acești coloși au fost amenințați de un inamic invizibil.

Cercetătorii au descoperit dovezi ale unei infecții cunoscute sub numele de osteomielită – o afecțiune gravă a oaselor cauzată de bacterii, virusuri, ciuperci sau paraziți. Această boală afectează și astăzi mamifere, păsări și reptile, dar noile descoperiri sugerează că ar fi putut contribui și la moartea unor dinozauri în perioada Cretacicului târziu.

Fosilele studiate aparțin unui grup de sauropode – dinozauri cu gât lung, erbivori, care populau regiuni mlăștinoase bogate în apă, un mediu ideal pentru dezvoltarea agenților patogeni. Regiunea în care au fost descoperite – cunoscută sub numele de „Vaca Morta”, în statul São Paulo – era străbătută de râuri lente și lacuri cu apă stătătoare.

„Până de curând, existau foarte puține dovezi ale unor boli infecțioase în rândul sauropodelor. Dar fosilele analizate de noi provin din aceeași zonă geografică și din aceeași perioadă de timp, ceea ce sugerează un focar local de infecție care ar fi putut afecta mai mulți indivizi simultan”, a explicat dr. Tito Aureliano, autorul principal al studiului și cercetător la Universitatea Regională Cariri din Brazilia.

Fosilele – provenite de la un specimen încă neidentificat – au fost colectate între anii 2006 și 2023. În mod semnificativ, niciuna dintre leziunile osoase nu prezintă semne de vindecare, ceea ce sugerează că infecția era activă în momentul decesului sau a contribuit la acesta.

Leziunile identificate se disting clar de urmele lăsate de mușcături sau răni externe. În fazele incipiente, semnele de infecție apar doar pe interiorul oaselor, însă în cazurile mai avansate se formează excrescențe vizibile și neregulate pe suprafața exterioară, indicând o progresie rapidă și distructivă a bolii.

Cercetătorii subliniază că boala ar fi putut afecta diferit indivizii, în funcție de specie sau de tipul agentului patogen implicat. Studiul oferă noi perspective asupra sănătății dinozaurilor și a modului în care factorii de mediu preistorici influențau evoluția bolilor.

Această descoperire vine în contextul altor cercetări recente din America de Sud. În sudul statului Chile, oamenii de știință au identificat recent fosila celui mai mic mamifer cunoscut din regiune, care a trăit tot în perioada Cretacicului târziu.

