Mărturia unei supraviețuitoare a tragediei din Brazilia, unde o stâncă uriașă s-a prăbușit peste turiști: ”Când m-am uitat din nou, era în cădere”

O femeie care a supraviețuit tragediei din Brazilia de sâmbătă, 8 ianuarie, când o stâncă uriașă s-a prăbușit peste bărcile unor turiști ce se plimbau pe lac, a relatat cum au decurs evenimentele chiar sub ochii ei.

Andreia Mendonca relatează că se opriseră acolo pentru a face poze și că, la un moment dat, a văzut mai multe pietricele care se desprindeau din stâncă. Deși i-a atras atenția ghidului ce se afla la cârmă, acesta a spus că nu e nicio problemă.

”Ne-am oprit, am făcut poze și venise timpul pentru toți să-și ocupe locurile și să plecăm. M-am uitat în sus la stâncă și am văzut cum cad mai multe pietricele. Ba chiar i-am spus pilotului bărcii, iar el mi-a zis că nu este nimic, doar câteva pietricele. Când m-am uitat din nou, stânca uriașă era în cădere. Am văzut toate bărcile din urma mea și a fost o scenă oribilă. Pilotul a plecat cât de repede a putut. Foarte trist, nu m-am gândit niciodată că aș putea să fiu martora unei astfel de scene”, a povestit supraviețuitoarea, potrivit dailymail.co.uk.

oh my GOD 😳😱😵Today in #Brasil 16 #tourists got hurt,6 dead,4 missing in an accident at Famous #canyons in #MG . The tourists on this video saw the rocks falling b4 and were trying to alert 🚨the people on the other boats 🛥 near by when a big part of the boulder came down 😵😵‍💫 https://t.co/GPKlTTOC0W