Masacru pe străzile din Rio de Janeiro după cea mai sângeroasă operațiune a poliției din istoria Braziliei. Cel puțin 132 de persoane au fost ucise VIDEO

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 18:54
884 citiri
Masacru pe străzile din Rio de Janeiro după cea mai sângeroasă operațiune a poliției din istoria Braziliei FOTO X/@TRTWorldNow

Cea mai sângeroasă operaţiune a poliţiei din istoria Braziliei, care devine tot mai controversată, a ucis cel puţin 132 de persoane, au declarat miercuri, 29 octombrie, oficialii, după ce locuitorii din Rio de Janeiro au aliniat pe străzi zeci de cadavre adunate peste noapte. Totul se întâmplă cu o săptămână înainte ca oraşul să găzduiască evenimente internaţionale dedicate climei, relatează Reuters.

Bilanţul oficial comunicat de biroul avocatului poporului din Rio este mai mult decât dublu faţă de numărul morţilor comunicat marţi, când autorităţile statale au raportat cel puţin 64 de morţi, inclusiv patru poliţişti.

Raidurile au vizat o importantă bandă de traficanţi de droguri, a declarat guvernul statului.

Guvernatorul Claudio Castro a explicat că bilanţul iniţial a luat în calcul doar cadavrele care au ajuns la morga publică.

Locuitorii din Penha, care au plecat în căutarea rudelor dispărute, au adunat multe dintre cadavre dintr-o zonă împădurită din spatele cartierului lor, potrivit persoanelor prezente la faţa locului, unde peste 70 de cadavre erau aliniate în mijlocul străzii, unele acoperite cu cearşafuri sau saci.

Guvernatorul Castro a declarat că este sigur că cei morţi în urma operaţiunii erau criminali, deoarece majoritatea focurilor de armă au fost trase în zona împădurită. „Nu cred că cineva ar fi mers prin pădure în ziua conflictului”, a declarat el reporterilor. „Singurele victime reale au fost poliţiştii”, a adăugat el.

Operaţiunea poliţiei a avut loc cu câteva zile înainte ca Rio să găzduiască evenimente internţionale legate de summitul climatic al Naţiunilor Unite cunoscut sub numele de COP30, inclusiv reuniunea C40 a primarilor care se ocupă de schimbările climatice şi premiul Earthshot al prinţului britanic William.

Rio a găzduit mai multe evenimente globale în ultimul deceniu, inclusiv Jocurile Olimpice din 2016, summitul G20 din 2024 şi summitul BRICS din iulie, fără să fi existat violenţe de amploarea celor de marţi.

Guvernul statului Rio a declarat că operaţiunea a fost cea mai amplă de până acum împotriva bandei Comando Vermelho, care controlează traficul de droguri în mai multe favele - aşezări sărace şi dens populate, împrăştiate pe terenurile deluroase ale oraşului situat lângă ocean.

Preşedintele Luiz Inacio Lula da Silva, care a aterizat marţi seara la Brasilia după o călătorie în Malaezia, nu a comentat încă raidurile. El s-a întâlnit miercuri cu vicepreşedintele Geraldo Alckmin şi cu membrii cabinetului pentru a discuta problema, a declarat biroul său. Ministrul justiţiei a declarat marţi că guvernul nu a primit nicio cerere de sprijin din partea autorităţilor statale.

Mai multe grupuri ale societăţii civile au criticat numărul mare de victime ale raidului de tip militar. Biroul ONU pentru Drepturile Omului a declarat că acest incident se adaugă tendinţei de consecinţe letale extreme ale raidurilor poliţiei în comunităţile marginalizate din Brazilia. „Reamintim autorităţilor obligaţiile care le revin în temeiul legislaţiei internaţionale privind drepturile omului şi solicităm anchete prompte şi eficiente”, se arată într-o declaraţie.

