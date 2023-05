Percheziţii la domiciliul lui Bolsonaro, privind ”o reţea criminală”. Poliţia a confiscat mobilele fostului şef de stat brazilian VIDEO

Poliţia braziliană a percheziţionat domiciliul fostului preşedinte Jair Bolsonaro, în cadrul unei anchete cu privire la o presupusă falsificare a unor certificate de vaccinare împotriva COVID-19.

Poliţia Federală (PF) braziliană a anunţat miercuri, într-un comunicat, că a efectuat în total 16 percheziţii, la Rio de Janeiro şi Brasilia, vizând ”o reţea criminală” suspectată ”de introducerea de date false de vaccinare împotriva COVID-19 în sistemul de sănătate publică”, însă fără să-l numească pe Jair Bolsonaro.

False certificate de vaccinare anti-COVID au fost ”folosite pentru ocolirea restricţiilor sanitare impuse de către puterile publice în Brazilia şi în Statele Unite”, acuză poliţia.

PF nu a confirmat imediat că fostul preşedinte de extremă dreapta din perioada 2019-2022 a fost vizat în operaţiunea poliţiei.

Presa braziliană scrie că Mauro Cid, fostul aghiotant al lui Jair Bolsonaro în timpul preşedinţiei, a fost arestat în cadrul operaţiunii poliţiei.

O maşină a PF a fost văzută plecând de la imobilul închis în care locuieşte Jair Bolsonaro la Brasilia.

Mai multe publicaţii braziliene scriu că telefoanele mobile ale fostului şef de stat şi soţiei acestuia, Michelle, au fost confiscate.

Jair Bolsonaro a criticat în mod neîncetat, în mandatul său, vaccinurile împotriva COVID-19 şi a dat asigurări, în mai multe rânduri că nu intenţionează să se vaccineze, în contextul în care pandemia a ucis peste 700.000 de oameni în Brazilia.

Înfrânt în alegerile prezidenţiale din octombrie, el a plecat într-un sejur de trei luni în Statele Unite, părăsind Brazilia cu două zile înainte de învestirea ca preşedinte a succesorului său de stânga Luiz Inacio Lula da Silva.

Police in Brazil raided the home of former President Jair Bolsonaro as part of an investigation into his COVID vaccination records. The former far-right leader said he was ‘surprised’ by the search and reiterated that he has never taken a COVID vaccine https://t.co/tWwTe9ObLS pic.twitter.com/Sk5g4wa4LT