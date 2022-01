Momentul în care o stâncă uriașă se prăbușește peste bărcile turiștilor ce navigau pe un lac din Brazilia. Șapte oameni au murit VIDEO

Șapte oameni și-au pierdut viața sâmbătă, 8 ianuarie, după ce un concediu de vis s-a transformat într-o tragedie.

Mai mulți turiști navigau cu bărcile pe un lac din Brazilia. La un moment dat o stâncă uriașă s-a desprins din senin și a căzut fix peste oamenii care au avut ghinionul de a fi mai aproape.

Șapte au decedat, iar alți patru sunt dispăruți.

Autoritățile consideră că precipitaţiile puternice din ultimele zile au pus presiune pe canion și au dus la desprinderea stâncii.

oh my GOD 😳😱😵Today in #Brasil 16 #tourists got hurt,6 dead,4 missing in an accident at Famous #canyons in #MG . The tourists on this video saw the rocks falling b4 and were trying to alert 🚨the people on the other boats 🛥 near by when a big part of the boulder came down 😵😵‍💫 https://t.co/GPKlTTOC0W