"Creierul" fraudei de la BRD Craiova ramane in arest

Iranianul Farid Jahani, implicat in frauda de la BRD Craiova, va ramane dupa gratii, recursul sau impotriva arestarii preventive pentru 29 de zile fiind respins, joi, de Curtea de Apel din Timisoara, informeaza NewsIn.

"Un complet de judecatori al Curtii de Apel Timisoara a decis in sedinta de joi respingerea recursului declarat de Farid Jahani impotriva mandatului de arestare preventiva, emis de Tribunalul Timis in 26 februarie, astfel ca acesta va fi cercetat in continuare in stare de arest preventiv", a declarat Bogdan Olceanu, membru al Biroului de Relatii Publice de la Curtea de Apel din Timisoara.

Jahani Farid este al saselea inculpat in dosarul fraudei de peste doua milioane de euro de la BRD Craiova. El are tripla cetatenie, romana, iraniana si suedeza si este stabilit in Craiova, unde de altfel este si cunoscut sub pseudonimul "Paul Valuta". El este acuzat de fals, inselaciune, furt si spalare de bani.

Anchetatorii apreciaza ca iranianul a fost "creierul" fraudei de peste 2 milioane de euro de la BRD Craiova. Jahani Farid a fost patron la divizionara B a echipei de fotbal FC Caracal, iar in Craiova este cunoscut ca om de afaceri, care s-a ocupat cu schimburi de valuta, iar acum detine un restaurant select. De cand locuieste in Craiova a mai fost cercetat pentru viol, camatarie si proxenetism.

Ads

Anchetatorii de la DIICOT Timis au descoperit ca banii furati din conturile bancii trebuiau sa ajunga de fapt la Jahani Farid, la care Eugen Florescu - un alt om de afaceri retinut in dosar - avea o datorie de aproximativ un milion de euro.

Potrivit procurorilor DIICOT Timis, la inceputul lunii februarie, angajata unei banci din Craiova, Mihaela Rosana Bitu, a transferat, cu ajutorul unei parole furate de la directorul sucursalei bancare, peste doua milioane de euro in mai multe conturi private, apartinand complicilor.

Potrivit anchetatorilor, femeia a fost ajutata de alti cinci complici: Doru Meosu, Paul Vasile Manzu, Osman Tunc si Eugen Florescu, toti fiind deja arestati. Cetateanul turc, angajata bancii si Eugen Florescu - om de afaceri din Craiova stabilit in Timisoara - au facut recurs impotriva deciziei de arest preventiv, insa completul de judecata al Curtii de Apel Timisoara a decis respingerea recursului.

Grupul infractional din Craiova avea puternice ramificatii la Timisoara prin Doru Meosu, un cunoscut al lumii interlope din oras. Surse judiciare au aratat ca in dosarul fraudei bancare sunt cercetate sapte persoane, implicate in transferul ilegal de 2,2 milioane de euro in conturi private.