Marti, 23 Septembrie 2025, ora 16:46
Piedone, din nou în fața procurorilor. În ce dosar și în ce calitate a fost chemat la Breaza fostul șef al ANPC
Cristian Popescu Piedone, fostul președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), s-a aflat marți, 23 septembrie, la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, unde a dat declarații ca martor în dosarul deschis de procurori după ce în orașul prahovean Breaza a fost furnizată apă contaminată, fiind pusă în pericol sănătatea populației.

Piedone a fost citat în acest dosar după ce ANPC a făcut controale și a constatat nereguli în gestionarea serviciului de furnizare a apei în Breaza.

Surse din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești au declarat că Popescu Piedone s-a prezentat, marți, la sediul instituției, unde a fost citat în calitate de martor.

Procurorii vor să afle punctul de vedere al lui Piedone care, în calitate de președinte al ANPC, în primăvara acestui an a făcut controale la Breaza, după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora în apa furnizată drept potabilă a fost confirmată prezența bacteriei Clostridium perfringens.

Problemele privind calitatea apei la Breaza au fost semnalate în 26 aprilie, când locuitorii au constatat că apa furnizată drept potabilă este tulbure, urât mirositoare, iar analizele au confirmat că apa era infestată cu bacteria Clostridium perfringens.

DSP Prahova a dat furnizorului de apă Hidro Prahova trei amenzi contravenționale în valoare totală de 70.000 de lei, din cauza problemelor apărute la Breaza și a impus operatorului să ia măsuri pentru remedierea situației și asigurarea de apă către locuitorii orașului.

O localnică din orașul Breaza a anunțat că a depus plângere penală împotriva mai multor entități și persoane cu funcții publice după ce în localitate a fost furnizată apă tulbure, urât mirositoare și care conținea bacteria Clostridium perfringens, ea susținând că a primit de la Direcția de Sănătate Publică (DSP) Prahova un document în care se arată că această instituție a depus, la rândul său, plângere penală pe același subiect.

