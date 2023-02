Iubitul lui Anett Kontaveit, fost număr doi WTA, joacă fotbal la CS Mioveni FOTO

Estona Anett Kontaveit, locul 18 WTA, ar putea apărea cât de curând pe stadioanele de fotbal din România pentru a-și susține iubitul.

Anett Kontaveit, 27 de ani, fost număr doi WTA, are o relație cu Brend Lepistu, 29 de ani. Acesta este fotbalist și a semnat în această iarnă cu CS Mioveni.

Mijlocașul estonian a evoluat 37 de minute în deplasarea Mioveniului la Arad și 67 de minute în jocul de acasă cu Sepsi Sf. Gheorghe.

Anett a fost deja câteva zile în România pentru a-și vizita iubitul. ”Deja m-a vizitat, acum câteva zile. A venit la Piteşti şi am petrecut câteva zile minunate împreună. Nu am putut vizita prea mult, majoritatea timpului am stat acasă, am ieşit la cină”, a mai spus fotbalistul eston.

În urmă cu două luni și jumătate, Anett și Brend au fost într-o vacanță de neuitat, iar jucătoarea a postat o serie de imagini pe Instagram.

