Se rescrie istoria la Australian Open: o jucătoare de 15 ani, crescută la academia lui Mouratoglou, face senzație la Antipozi VIDEO

O jucătoare de 15 ani a reușit să pătrundă pe tabloul principal la Australian Open, după ce a trecut de trei runde de calificare.

Este vorba de Brenda Fruhvirtova, din Cehia, sportivă născută în aprilie 2007. Brenda a reușit, la prima ei prezență în calificările unui Grand Slam, să învingă toate cele trei oponente întâlnite:

Ea le-a bătut pe Natalija Stevanovic (Serbia, 28 de ani, locul 215 WTA), Daria Signur (Ucraina, 20 de ani, locul 148 WTA) și pe Jessica Bouzas Maneiro (Spania, 20 de ani, locul 183 WTA).

Imrpesionantă a fost victoria cu Signur, când Brenda era condusă cu 7-5 și 5-1, dar a reușit să revină.

Cehia are pe tabloul principal sportive de 15, 16 și 17 ani

Brenda Fruhvirtova (135 WTA) are o soră, Linda, de 17 ani, care a făcut și ea o impresie frumoasă în circuitul WTA. Linda, clasată pe locul 80, este și ea pe tabloul principal de la Australian Open. Ambele au crescut la academia din Franța deținută de Patrick Mouratoglou.

Pentru a completa perspectiva fabuloasă a Cehiei în tenisul feminin să mai spunem că Sara Bejlek (16 ani) a obținut și ea calificarea pe tabloul principal de la Australian Open.

This 15-year-old has QUALIFIED 😲

🇨🇿 Brenda Fruhvirtova moves into her first Grand Slam main draw! #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/UkjcxkFloF