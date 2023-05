Țineți minte acest nume! E ”creația” lui Mouratoglou și face senzație la Roland-Garros, la 16 ani

Tenismena de numai 16 ani Brenda Fruhvirtova (146 WTA) din Cehia a reușit vineri să se califice în premieră pe tabloul principal la Roland-Garros.

În ultimul tur al calificărilor, puștoaica Brenda a învins-o pe franțuzoaica Alice Robbe (190 WTA) cu un categoric 6-3, 6-0.

”Țineți minte acest nume!” au remarcat pe Twitter organizatorii de la Roland-Garros.

Brenda Fruhvirtova este sora mică a Lindei Fruhvirtova (18 ani) care a pătruns deja în Top 50 WTA, ambele fiind ”creații” ale Academiei conduse de Patrick Mouratoglou.

Remember this name ✅

16 year old Brenda Fruhvirtova 🇨🇿 has qualified for the main draw in Paris for the first time, joining older sister Linda. #RolandGarros pic.twitter.com/toJzn85D9L