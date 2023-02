Cum s-a schimbat viața unei superbe tinere, care a decis să renunțe la sex, acum mai bine de un an

O tânără în vârstă de 30 de ani a trecut de la a face dragoste de trei ori pe săptămână la peste un an de abstinență și a descoperit unele beneficii surprinzătoare ale renunțării la sex.

Brenda Osorno a mărturisit că avea până la trei întâlniri pe săptămână cu parteneri sexuali obișnuiți, pe care îi numea "prieteni speciali" dar a renunțat la aceștia pe parcursul anului 2022 pentru a se concentra pe propria bunăstare.

Ea a decis să încerce celibatul și și-a umplut timpul cu noi activități precum boxul și dansul la bară, iar după 30 de zile s-a simțit atât de bine, încât a continuat ceea ce ea numește "perioada Maica Tereza".

Totul a pornit de la o dezamăgire

Deși a fost dificil uneori - ducând chiar la câteva nopți nedormite - în cele din urmă a văzut că încrederea și sentimentul de sine cresc și a decis să rămână abstinentă în continuare.

"Mă săturasem de cultura de agățare care există în rândul multor persoane de 20 de ani", a declarat Brenda, o producătoare de publicitate din Miami, Florida.

"Obișnuiam să mă întâlnesc cu persoane de pe internet. Lucram foarte mult timp, așa că întâlnirile erau din sfera aceasta. Dar, în afara slujbei mele și a întâlnirilor, nu aveam cu adevărat un sentiment al identității mele", a mărturisit ea.

Când un tip cu care se întâlnea de aproximativ trei-patru luni nu a vrut să se angajeze într-o relație serioasă, s-a despărțit de el și a decis să nu se mai întâlnească cu nimeni.

"La început, eram atât de îndrăgostită de acest tip încât m-am prefăcut că sunt de acord să păstrăm relația noastră ocazională. Dar a venit noul an și m-am gândit: Hei, lasă-mă să fac un pas înapoi și să mă gândesc la ceea ce îmi doresc cu adevărat", a spus ea.

S-a refugiat în activități fizice

În timp ce se afla într-o vacanță în Mexic, Brenda a început să "privească în interior" și să facă un bilanț al ceea ce își dorea în viața ei.

"La acea vreme, beam mult, nu mă simțeam pe deplin încrezătoare în propriul corp și, în general, nu duceam un stil de viață sănătos", a spus ea.

Când s-a întors din vacanță, în aprilie 2022, a stat singură timp de trei luni."Mai aveam o lună până la împlinirea vârstei de 30 de ani, așa că am decis să mă angajez să încerc ceva nou în fiecare zi și să văd ce există dincolo de întâlniri."

Pe parcursul lunii, Brenda a făcut plimbări cu bicicleta, s-a apucat de box, a încercat dansul la bară, a mers la cursuri de Pilates și chiar și-a încercat norocul la stand-up comedy.

"După ziua mea de naștere, m-am simțit grozav, așa că am continuat să merg mai departe. Am început să-mi umplu programul cu activități, în loc să mă gândesc la întâlniri, a fost o formă de autoterapie", a dezvăluit Brenda.

"Am continuat să fac exerciții fizice și am început să mă conectez cu alte femei online care făceau același lucru, iar timpul a început să zboare. Odată ce am ajuns la șase luni fără să fac sex, m-am gândit: Wow, sunt aceeași fată care obișnuia să meargă la două-trei întâlniri pe săptămână?".

A prins încredere în sine

Brenda a spus că abstinența i-a sporit încrederea în sine și a ajutat-o să se regăsească.

"Mi-a dat încredere să încerc lucruri noi, iar noile hobby-uri pe care le-am descoperit mi-au dat un nou sentiment de identitate", a spus ea.

Va continua la fel și în acest an până când va găsi pe cineva care să merite să renunțe la acest stil de viață. "Având grijă de mine și rămânând celibatară, am început să îmi dau seama ce vreau să fac cu viața mea. Mi-am dat seama că obișnuiam să merg la întâlniri pentru a mă valida. Când sunt într-o relație, am tendința de a mă lăsa în voia sorții și de a mă învălui complet în cealaltă persoană. Acum nu mai trebuie să răspund în fața nimănui în afară de mine și de mama mea", a punctat americanca.

A trecut peste fanteziile de noapte

În ianuarie, Brenda a sărbătorit faptul că a fost singură timp de un an. Dar, în ciuda tuturor aspectelor pozitive pe care celibatul le-a adus, ea a recunoscut că au existat și momente dificile.

"A fost foarte dificil uneori pentru că nu mă puteam abține să nu am fantezii cu ultima persoană cu care am avut relații intime. Au fost unele nopți în care pur și simplu nu mi-l puteam scoate din cap".

De asemenea, a avut prietene care au încercat să îi aranjeze întâlniri cu bărbați pe care apoi a încercat să îi evite.

"Am fost la o petrecere weekendul trecut și două prietene mi-au aranjat o întâlnire cu un tip. Tot ce mă gândeam era: De ce fac asta?", a spus ea, dezvăluind că a plecat de la petrecere.

Ea consideră că împlinirea pe care a obținut-o rămânând celibatară este mult mai valoroasă decât "să agăți o persoană la întâmplare pentru un moment rapid de satisfacție".

S-a sărutat cu trei bărbați

Deși nu a făcut sex, Brenda nu renunțat la orice contact fizic și a sărutat trei băieți pe parcursul anului.

"Am încercat să-mi amintesc că nu contează dacă persoana respectivă mă dorește sau nu, ci dacă eu o doresc. Dacă întâlnesc pe cineva și vibrațiile sunt potrivite, aș lua în considerare acest lucru", a spus ea.

Brenda a spus că experiența sa este pozitivă pentru ea și că o recomandă și altor persoane.

"Nu este nevoie să stai un an întreg, dar este bine să încerci să te limitezi. Mie mi-a oferit o modalitate de a urmări alte interese în afară de întâlniri și de a mă concentra pe mine însămi pentru o schimbare", a concluzionat femeia.

