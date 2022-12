Fotbal spectacol în primul meci de Boxing Day din Premier League. Cum s-a terminat partida Brentford - Tottenham

Echipa engleză Tottenham Hotspur a încheiat la egalitate luni, în deplasare, întâlnirea cu formaţia Brentford, scor 2-2, contând pentru etapa a 17-a din Premier League. Tottenham a fost condusă cu 2-0, dar a revenit şi a egalat.

Brentford a condus cu 1-0 la pauză, prin reuşita lui Vitaly Janelt, din minutul 15, iar în minutul 54 a făcut 2-0, când Ivan Toney l-a învins pe portarul oaspeţilor Fraser Forster.

Tottenham a egalat în numai cinci minute. Mai întâi Kane a reluat în plasă, cu o lovitură de cap, centrarea lui Lenglet (min. 65), apoi a venit golul egalizator, înscris de Hojbjerg, în minutul 71.

Pe final Son Heung-Min, Harry Kane sau Eric Dier, toţi e la Tottenham, au trecut pe lângă gol şi meciul s-a încheiat egal.

