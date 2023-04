Fosta campioană a Angliei ajunsă la retrogradare și-a dat afară antrenorul

Clubul Leicester City, campioana Angliei din 2016, a anunţat, duminică, pe site-ul oficial, că s-a despărţit de tehnicianul Brendan Rodgers.

“Reuşitele echipei sub conducerea lui Brendan vorbesc de la sine. Am trăit unele dintre cele mai bune momente cu el antrenor şi îi voi fi mereu recunoscător. Însă în acest sezon rezultatele şi prestaţiile echipei au fost sub aşteptări. Am crezut că stabilitatea şi continuitatea sunt cheia revenirii.

Din nefericire, nu s-a văzut o îmbunătăţire şi, cu zece meciuri înainte de finalul sezonului, conducerea clubului alege să acţioneze pentru a ne proteja statutul de echipă de Premier League”, a declarat preşedintele clubului, Aiyawatt Srivaddhanaprabha.

Echipa Leicester City a fost învinsă, sâmbătă, cu scorul de 2-1, de Crystal Palace, şi ocupă penultimul loc în clasamentul Premier League.

Brendan Rodgers se afla la conducerea echipei din 2019. Leicester a câştigat Cupa Angliei în 2021.