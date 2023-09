Britanicii au cerut în stradă, la Londra, revenirea în UE: ”Brexitul a fost o greșeală uriașă” VIDEO

O mare mulţime de protestatari pro-UE s-a adunat sâmbătă în faţa hotelului Hilton de pe Park Lane, în vestul Londrei, pentru Marşul Naţional de Reîntregire (NRM). Ei califică ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană drept o ”greşeală imensă” şi militează pentru o revenire în blocul comunitar, relatează PA Media/dpa.

Marea Britanie a votat pentru ieşirea din Uniunea Europeană la referendumul din iunie 2016, convocat de premierul de atunci, David Cameron.

Peter Corr, lider şi co-fondator al NRM, a declarat că a decis să organizeze marşul deoarece ”părea că toată lumea a renunţat” la această cauză.

”Brexitul a fost o greşeală uriaşă, noi toţi - în special cei din clasa muncitoare şi cei mai săraci - plătim pentru el şi trebuie să facem ceva în acest sens”, a declarat Corr, un şofer de camion din Derby, pentru agenţia de ştiri PA.

El a spus că 60% din populaţia ţării şi 80% din persoanele cu vârsta sub 25 de ani declară în mod constant în sondaje că ar dori să se alăture din nou UE. ”Urăsc rasismul şi xenofobia şi exact asta este ceea ce am simţit în mare parte în timpul campaniei în favoarea votului pentru Brexit”, a adăugat el.

German Green MEP @TerryReintke: "I'm going to say this very clearly once again - we want colleagues from the UK to be re-elected into the European Parliament, into the chamber, as soon as possible!"#RejoinMarch #MarchForRejoin #RejoinEU pic.twitter.com/BdJxexKsg1