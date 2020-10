Londra si Bruxellesul vor discuta luni in 'formatul' convorbirilor post-Brexit

"Michel Barnier a tinut o videoconferinta astazi cu omologul sau britanic David Frost pentru a discuta despre negocieri saptamana viitoare. Cei doi negociatori sefi au convenit sa vorbeasca luni despre formatul acestor convorbiri", a anuntat pe Twitter un purtator de cuvant al executivului european.La summitul european liderii UE au constatat "cu ingrijorare ca progresele realizate asupra chestiunilor cheie care intereseaza Uniunea inca nu sunt suficiente pentru ca un acord sa fie incheiat" in putinul timp ramas pana la terminarea perioadei de tranzitie post-Brexit si au cerut Londrei sa faca ceea ce este "necesar pentru ca un acord sa fie posibil".In urma acestei pozitii, guvernul britanic a transmis ca daca europenii nu-si flexibilizeaza pozitia Londra considera aceste negocieri incheiate. "Din punctul nostru de vedere, negocierile comerciale s-au terminat. UE le-a pus capat de facto si nu mai merita efortul de a vorbi decat in cazul unei schimbari fundamentale de pozitie a UE", a indicat Downing Street."Ni s-a spus ca Regatului Unit ii revine sa faca toate compromisurile in zilele urmatoare. Nu asa se desfasoara niste negocieri", a declarat la randul sau ministrul de externe britanic Dominic Raab.