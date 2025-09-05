Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a anuntat ca liderii europeni au aprobat in mod unanim, in cadrul summit-ului special de la Bruxelles, principiile directoare propuse pentru negocierea acordului de Brexit.

"Principiile directoare adoptate in mod unanim. Mandatul ferm si corect din punct de vedere politic al UE27 este pregatit pentru negocierea Brexit-ului", a scris presedintele Consiliului European intr-un mesaj postat pe Twitter.

Liderii europeni au avut nevoie de mai putin de 15 minute pentru a aproba in mod unanim principiile directoare anuntate la finalul lunii martie de Donald Tusk, scriu Reuters si BBC.

Guidelines adopted unanimously. EU27 firm and fair political mandate for the #Brexit talks is ready. #EUCO - Donald Tusk (@eucopresident) 29 aprilie 2017

Oficialii europeni sustin ca votul in sine a durat in jur de un minut si a fost urmat de ropote de aplauze din partea liderilor UE27.

"#EUCO: Unitatea in actiune: UE27 a adoptat in mai putin de 15 minute principiile directoare pentru articolul 50 #Brexit", a scris presedintele Comisiei Europene intr-un mesaj postat pe Twitter.

Aceste principii directoare au fost prezentate intr-o prima varianta la doar doua zile dupa declansarea articolului 50, fiind ulterior finalizate in cadrul reuniunii de joi a Consiliului de Ministri al UE.

Tarile membre urmeaza sa adopte ulterior o serie de directive mai detaliate pentru negocieri intr-o reuniune programata pentru 22 mai, in care francezul Michel Barnier va primi mandatul de negociator-sef al Uniunii Europene pentru Brexit.

Totusi, primele negocieri ar urma sa inceapa doar dupa alegerile anticipate convocate de Theresa May, in incercarea de a-si intari pozitia de negociere in fata Uniunii Europene.

UE a respins cererea britanicilor de a purta inca de la inceput negocieri paralele asupra acordului in vederea divortului si asupra "relatiei viitoare", in special a celei comerciale dintre Londra si Bruxelles.

Ulterior, Tusk a precizat ca trebuie sa existe un "progres suficient" in negocierea unor probleme cheie inainte de a se trece la discutii despre relatia viitoare dintre UE si Marea Britanie.

Prima varianta a principiilor directoare a amintit de marile prioritati ale UE in vederea incheierii unui acord cu privire la divortul de Regatul Unit.

Bruxelles-ul vrea sa clarifice cu prioritate soarta celor peste trei milioane de cetateni europeni din Regatul Unit si a celor peste un milion de britanici care locuiesc in tarile Uniunii Europene.

UE va vrea, de asemenea, sa inlature incertitudinile cu privire la frontiera dintre Republica Irlanda si Irlanda de Nord - provincia britanica - si va cere ca Londra sa-si "onoreze toate angajamentele" financiare asumate pana la inchierea exercitiului bugetar actual din 2020. Comisia Europeana (CE) a evaluat factura intre 55 si 60 de miliarde de euro pentru finalizarea Brexit-ului.

