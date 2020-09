Londra sfideaza Bruxellesul in privinta Brexitului si se expune unor "grave consecinte"

Acest puseu de tensiuni complica reluarea, marti, a negocierilor deja complicate intre Londra si Bruxelles cu privire la relatia lor dupa Brexit Vointa britanica de a revizui anumite parti ale Acordului retragerii, care stabilea cadrul iesirii din UE in ianuarie, dezvaluita luni de Financial Times (FT), i-a surprins pe europeni.Porniti, europenii au reamintit Londrei obligatiile pe care si le-a asumat si au avertizat cu privire la lovitura aplicata "increderii", care ar afecta negocierile in curs."Orice incercare a Regatului Unit de a submina Acordul (retragerii) va avea grave consecinte", a avertizat presedintele Parlamentului European (PE) David Sassoli.Seful diplomatiei irlandeze Simon Coveney a avertizat, la randul sau, in fata deputatilor din tara sa, ca "progresele cu privire la viitorul parteneriat sunt inextricabil legate de aplicarea totala a Acordului retragerii" din UE.Intrebat de deputati cu privire la modificarile pe care Guvernul intentiioneaza sa le introduca miercuri, secretarul de stat pentru Irlanda de Nord Brandon Lewis a recunoscut anterior ca demersul britanic "incalca dreptul international intr-un mod foarte specific si limitat".Guvernul vrea sa-l retuseze, cu scopul de a-l clarifica, "Protocolul" care prevede angajamente vamale privind Irlanda de Nord.Acest text vizeaza sa garanteze lipsa unei frontiere fizice intre Irlanda de Nord si Republica Irlanda, un stat membru UE, si sa evite reaparitia unor tensiuni in aceasta regiune, insangerata de 30 de ani de "tulburari" pana la semnarea Acordului de Pace din Vinerea Mare in 1998.Aceasta revizuire vizeaza sa asigure ca "persoanlee si intreprinderile din Irlanda de Nord sa aiba un acces fara oprelisti la intreaga piata britanica", a precizat Brandon Lewis.Acest reviriment a iritat, inclusiv in Marea Britanie, inclusiv pe fostul premier Theresa May , care a demisionat dupa ce s-a lovit de problema Irlandei de Nord in negocierile Brexitului.Theresa May l-a intrebat - in fata deputatilor - pe Lewis cum ar putea Guvernul sa-si asigure partenerii internationali cu privire la faptul ca-si va respecta angajamentele asumate.Potrivit Financial Times, directorul serviciilor juridice ale Guvernului Jonathan Jones a demisionat in semn de protest fata de aceasta revizuire."A MERGE INAINTE"Regatul Unit a parasit oficial UE la 31 ianuarie, la aproape patru ani dupa un referendum istoric care a marcat sfarsitul celor 46 de ani ai unui mariaj agitat.Insa regatul se supune reglementarilor europene pana sa sfarsitul lui decembrie, in perioada de tranzitie, in care cele doua parti incearca sa incheie un acord de liber-schimb.In aceasta atmosfera tensionata, o a opta runda de negocieri a inceput de marti si urmeaza sa se incheie joi.Inainte de deschiderea negocierilor, negoiciatorul-sef britanic al Brexitului David Frost a indemnat UE "sa dea dovada de realism cu privire la statutul de tara independenta" al Regatului Unit."Nu ne putem permite sa reluam aceleasi lucruri", dupa "saseluni de dialog", a declarat el intr-un comunicat.Negocierile sunt blocate din cauza pescuitului si conditiilor concurentei echitabile. In contextul in care timpul preseaza, Bruxellesul vrea un acord pana la sfarsitul lui octombrie, care sa poata fi ratificat la timp.Premierul britanic Boris Johnson a avertizat, la randul sau, ca, daca nu se ajunge la un compromis pana la summitul european de la 15 octombrie, el se va multumi cu un "no deal", in pofida riscurilor de a provoca pagube economiei in perioada crizei istorice cauzate de pandemia covid-19.Johnson a apreciat chiar ca acest lucru ar fi "un rezultat bun", care ar permite Regatului Unit "sa prospere", pentru ca va avea "libertatea de a incheia acorduri comerciale cu toate tarile din lume".Liderul opozitiei laburiste Keir Starmer l-a somat, la Channel 5, "sa obtina un acord" pentru "a merge inainte" si a putea sa se concentreze asupra luptei impotriva epidemiei noului coronavirus.Mediile de afaceri se arata tot mai ingrijoarte, iar lira sterlina a scazut marti a doua zi consecutiv.Ruperea angajamentelor asumate si periclitarea pacii in Irlanda de Nord ar putea dauna, de asemenea, negocierilor Regatului Unit cu alte tari, inclusiv cu Statele Unite, cu care Londra vrea sa incheie un acord comercial ambitios pana la sfarsitul acestui an.