Frankfurt pare sa devina marele castigator al Brexit

Multe banci importante incearca sa decida de unde vor desfasura pe viitor marile afaceri.

Frankfurtul pare sa devina marele castigator al Brexit. Metropola financiara germana beneficiaza momentan de cele mai multe confirmari din partea bancilor care, dupa iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, cauta sa relocheze o parte din afaceri de la Londra catre un alt centru financiar.

Bancile din afara Europei sunt obligate sa faca acest pas, pentru ca in lipsa unui sediu in Uniunea Europeana nu pot primi permisiunea de a desfasura afaceri in spatiul comunitar.

In context, se inmultesc zvonurile conform carora inclusiv banca Citigroup din Statele Unite ar prefera ca locul Londrei sa fie luat de Frankfurt.

Se pare ca americanii vor sa mute afacerile cu actiuni si derivate in Frankfurt si sa puna pe picioare un sediu suplimentar in Europa in acelasi scop.

Daca informatiile se vor confirma, la Frankfurt ar urma sa apara intre 150 si 200 de noi locuri de munca. In schimb, afacerile cu obligatiuni ar putea fi gestionate de la Dublin.

Hubertus Vath, directorul asociatiei de lobby Frankfurt Main Finance, saluta aceste planuri si crede ca in metropola germana ar urma sa apara 1.000 de joburi noi.

Actualmente, numarul bancilor straine cu reprezentanta la Frankfurt este de 150, numarul de angajati fiind de aproximativ 75.000.

Citigroup nu este singura institutie financiara atrasa de Frankfurt. Goldman Sachs intentioneaza sa dubleze numarul locurilor de munca de acolo, de la 200 la 400.

De asemenea, JP Morgan Chase se pare ca are in vedere mutarea conturilor bancare de investitii tot la Frankfurt. 4.000 din cei 16.000 de angajati ai JP vor parasi orasul de pe Tamisa. In acest moment se vorbeste despre un plan de mutare a sute de locuri de munca la Frankfurt, Dublin si Luxemburg.

Bank of America ia considerare relocarea afacerilor atat la Frankfurt, cat si la Dublin. Trei banci japoneze au optat pentru metropola financiara de pe Main.

UBS ar vrea la randul ei sa isi transforme reprezentanta de la Frankfurt in sediu central pentru UE - se vorbeste despre 1.700 de noi locuri de munca.

Conform analizelor efectuate de agentia de presa Bloomberg, Frankfurt are momentan confirmate 2.850 de locuri de munca. 1.400 de posturi ar urma sa fie create la Paris - dintre care 1.000 doar de catre HSBC - si 150 la Dublin. Capitala irlandeza este considerata de specialisti drept cel mai important concurent al metropolei germane, atat datorita limbii engleze, cat si regulilor dupa care functioneaza bancile in Irlanda, similare cu normele din Marea Britanie.

Bancile ezita sa faca pasi concreti inainte de stabilirea modalitatii in care se va produce efectiv Brexit, motiv pentru care, momentan, soarta altor 9.000 de locuri de munca este mai putin clara.

Cu toate acestea, pentru ca iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana sa se poata desfasura in conditii tehnice optime, institutiile financiare vor fi nevoite sa isi prezinte planurile in saptamanile care urmeaza.

Brigitte Scholtes