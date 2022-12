Industria auto este in centrul viitoarelor negocieri post-Brexit: Romania, intre tarile care au spus ca trebuie protejata in mod special

Brexit-ul se apropie de faza finala, iar Uniunea Europeana se pregateste pentru cele mai complexe negocieri din istoria sa.

La sfarsitul lunii ianuarie, UE si Marea Britanie vor incepe discutiile referitoare la relatiile lor viitoare, iar Germania, Polonia, Austria, Romania si Cehia au semnalat deja ca industria auto este unul dintre cele mai importante sectoare economice, care trebuie protejat, potrivit unui articol Bloomberg citat de Automotive News Europe.

Este posibil ca negocierile sa fie chiar mai ample si mai complicate decat neintelegerile politice legate de decizia britanicilor de a iesi din UE, urmand ca totul sa fie discutat, de la comert la cooperarea in domeniul securitatii.

Acordul va necesita aprobarea celor 27 de state membre si toate au propriile lor interese nationale.

Premierul britanic, Boris Johnson, a ingreunat deja negocierile, angajandu-se ca se va folosi de Brexit ca de o oportunitate pentru a elibera tara de reglementarile UE prea constrangatoare.

Decizia sa de a ajunge la un acord cu UE in doar 11 luni este vazuta in capitalele europene drept un semn ca intentioneaza sa incheie doar un acord limitat cu UE.

"Vom avea acum un concurent la usa din fata. Un concurent care va incerca sa arate ce are la usa noastra din fata", a afirmat recent cancelarul german, Angela Merkel.

Majoritatea statelor membre insista ca au o agenda comuna a negocierilor viitoare. Doresc sa formeze o relatie fara tarife si fara cote: sa protejeze integritatea pietei unice si sa apere standardele in reglementari care asigura un mediu concurential echitabil.

Dar toate tarile au propriile linii directoare, individuale.

Prioritati

La prima vedere, UE pare sa fie in avantaj in negocieri, avand in vedere avantajele oferite de piata unica uriasa. Este si faptul ca Marea Britanie trebuie sa ajunga la un acord cu blocul comunitar in domenii care depasesc aria comertului - cooperarea in sectorul securitatii si reglementarile aviatiei, de exemplu.

"Toate acestea trebuie coordonate, pentru a putea sa maximizam capacitatea de negociere", a declarat Sabine Weyand, directorul general pentru comert al Comisiei.

Termenul scurt stabilit de Johnson ar putea pune in pericol strategia de tipul totul sau nimic a UE. Daca nu va fi suficient timp pentru negocierea simultana a tuturor subiectelor, UE va fi obligata sa aleaga domeniile prioritare, ceea ce va deranja in mod inevitabil unele tari.

"Timpul este foarte scurt. Vom da atentie speciala acelor domenii care vor fi o problema majora daca nu vor fi convenite", a spus in aceasta luna presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Este vorba despre probleme care fie nu sunt reglementate la nivel international, fie nu permit adoptarea unor masuri unilaterale de protectie, a precizat von der Leyen.

Chiar daca termenul este scurt, fiecare stat membru va dori sa isi apere propriile interese industriale.

Automobilele

Oficiali din Germania, Polonia, Austria, Romania si Cehia au semnalat ca industria automobilelor si cea a componentelor auto sunt unele dintre cele mai importante sectoare, care trebuie protejate.

In 2018, Marea Britanie a importat aproape 1,5 milioane de automobile fabricate de constructori germani, francezi si italieni, in valoare cumulata estimata la 35 de miliarde de euro, potrivit datelor Bloomberg Intelligence.

Nissan si Toyota se afla printre producatorii auto care fabrica masini in Marea Britanie, alaturi de brandurile Mini si Rolls-Royce ale grupului BMW, Bentley, parte a grupului Volkswagen, Jaguar Land Rover, detinut de Tata, si divizia Vauxhall a grupului PSA.

Tarifele vamale ar afecta lanturile de aprovizionare complicate ale industriei.

Agricultura

Sectorul agricol a fost semnalat ca deosebit de important de catre Franta, Italia, Danemarca si Letonia.

Agricultura este atat de importanta pentru relatia comerciala dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana incat este de neimaginat sa nu fie inclusa in acord. Intrebarea este cat de detaliat va putea fi acordul negociat in doar cateva luni.

In prezent, statele membre beneficiaza de acces liber la pietele agricole din Marea Britanie si doresc ca acest lucru sa continue, dar nu cu orice pret. Daca Marea Britanie isi va reduce standardele de siguranta a alimentelor pentru a dezvolta comertul cu alte tari, in special cu Statele Unite, acordul dintre UE si Regatul Unit va fi complicat.

Piscicultura

Piscicultura este un domeniu de importanta majora pentru Irlanda, Olanda, Franta si Spania.

Franta a solicitat deja acces in apele britanice dupa Brexit. Dar guvernul britanic s-a angajat sa se retraga din Politica Piscicola Comuna a UE si sa protejeze industria piscicola prin redobandirea controlului asupra apelor teritoriale.

Gibraltar

Apartenenta britanica a Gibraltarului este un subiect dureros pentru Spania de peste trei decenii. In timp ce Guvernul de la Madrid este in prezent interimar, orice succesor va incerca sa se foloseasca de statutul anormal al Gibraltarului in negocierile comerciale cu Marea Britanie.

Irlanda

Irlanda are sensibilitati speciale legate de Brexit, fiind singurul stat membru al UE care are granita terestra cu Marea Britanie, prin intermediul careia saptamanal au loc relatii comerciale de circa un miliard de euro.

Acordul de retragere permite un compromis dificil, care va evita reintroducerea unei granite fizice, dar un acord comercial cuprinzator ar ajuta la renuntarea la compromisul respectiv.

Securitate

Intr-un mediu geopolitic tot mai incert, marcat de atacuri cibernetice si terorism, ambele parti au indicat ca intentioneaza sa colaboreze indeaproape. Marea Britanie este in avantaj in aceasta privinta, datorita puterii militare si a capacitatii mari in domeniul informatiilor.

