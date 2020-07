Toti clientii Revolut din Europa Centrala si de Est, transferati catre o entitate financiara din Lituania

Platforma de plati online infiintata la Londra a demarat de miercuri, 15 iulie, procesul de transfer. Intentia a fost anuntata clientilor in urma cu mai multe luni si are legatura cu iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Sefii Revolut incearca sa se puna astfel la adapost de un eventual Brexit fara acord, care ar putea crea blocaje financiare intre cele doua blocuri economice.Potrivit G4Media , procedura inceputa miercuri presupune urmatoarele aspecte:- entitatea Revolut cu care acestia vor avea o relatie va fi Revolut Payments UAB, o institutie de bani electronici autorizata de Banca Lituaniei.- de acum incolo, clientii care vor sa faca reclamatii legate de Revolut le pot face intermediul Bancii centrale a Lituaniei.- dreptul care guverneaza relatia dintre Revolut si clienti va fi dreptul lituanian, iar instantele care au jurisdictie pentru a solutiona plangerile vor fi instantele lituaniene.Platforma de plati Revolut a ajuns la pragul de 1 milion de utilizatori in Romania, dupa o crestere de 400% in a doua jumatate a anului 2019.