Odata cu finalizarea crizei COVID, nivelul de revolte si haos din tarile membre va creste

Lipsa de feedback electoral e defectul fatal al constructiei europene , iar asa-zisa politica externa europeana comuna e cea mai mica problema, desi e acum cea mai vizibila. As observa ca in acest moment, prin planul de redresare "Next Generation", Comisia Europeana , o entitate birocratica nealeasa de nimeni, care nu are a da socoteala politic nimanui, controleaza si pune conditii pentru accesul la 450 miliarde de euro pentru iesirea din criza COVID.Deja se refuza proiecte si tarile sunt trimise sa refaca planurile pentru a raspunde "criteriilor", printre care unul important e protectia mediului. Desi e foarte important sa protejam mediul, e mai important sa ne protejam mai intai economiile iar decizia politica a Comisiei de a face Europa "Carbon neutral" in plina criza economica, e la fel de adecvata ca vizita la Moscova a lui Borell. Intentii bune, decizii catastrofale fara legatura cu realitatea.Cred ca exact cele 450 miliarde ale "Next Generation", care sunt instrumentul politic de forta pentru o Comisie Europeana ilegitima electoral, vor fi sfarsitul constructiei europene. De ce? Pentru ca e evident ca noile tehnologii si cultura generata de ele epoca actuala, conduc modelul democratic al capitalismului catre regionalizare si localizare.Vor rezista constructiile politice democratice care au o structura federalista sanatoasa, pe modelul Elvetiei, pentru simplul motiv ca informatia va fi atat de abundenta incat increderea politica va fi acordata numai politicienilor cu care exista contact direct si care sunt profund implantati in comunitati. Modelul politicianului national care comunica top-down si modeleaza mesajul prin controlul surselor si a media, va dispare rapid. In special observatiile lui Martin Gurri despre revoltele anarhice aproape continue in lumea moderna, sprijina aceasta idee.Europa, prin modelul ei birocratic ultra-centralizat si profund netransparent politic, in care o structura de decidenti nealesi controleaza sume enorme care modeleaza viitorul economic al tuturor natiunilor componente, si in acelasi timp impun criterii birocratice de validare suplimentara a "nivelului de stat de drept", deseori intrand in coliziune directa cu votul popular national (vezi conflictul cu Ungaria si Polonia ), se indreapta cu maxima viteza spre zid.Estimarea mea e ca odata cu vaccinarea si finalizarea crizei COVID, catalizate de deciziile obtuze si rupte de realitate ale Comisiei, nivelul de revolte si haos din tarile membre va creste exponential. Comisia, care e o structura elitista veche si incapabila de adaptare, se va apara prin impunerea de noi constrangeri si control media. E reteta pentru dezastru. Si prea putini vad acum probabilitatea ca Brexit -ul sa fi fost cea mai inteleapta decizie a unei natiuni europene, oricat de costisitoare economic in prima instanta.Articol publicat si pe Marginaliaetc.ro