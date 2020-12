Charles Michel indeamna la "garantarea" unitatii Celor 27 "pana in ultima secunda" a negocierilor post-Brexit, dupa ce Franta ameninta cu un veto

'Vom rezista pana in ultimul moment, ultima secunda a acestui proces pentru a garanta unitatea dintre noi', a afirmat Michel, in contextul unor tensiuni aparute intre Cei 27 pe ultima linie dreapta a discutiilor, mai ales in problema pescuitului.'Exista in acest moment un proces de negociere intre negociatorii europeni si britanici', care discuta la Londra de la inceputul saptamanii, a reamintit el.'Vom vedea in orele sau in zilele viitoare care vor fi urmatoarele etape', a spus Michel, explicand ca executivul UE va prezenta mai intai rezultatul negocierilor, dupa care statele membre vor lua pozitie 'in functie de ceea ce se afla pe masa'. 'Nu am intentia sa anticipez', a adaugat el.Conform mai multor surse europene, Germania - care asigura presedintia semestriala a Consiliului UE - si Comisia Europeana vor un acord 'cu orice pret', dar anumite state membre, mai ales cele mai preocupate de un acord asupra pescuitului, cum sunt Franta sau Olanda, spun ca prefera un 'no deal' unui 'acord prost'.Europenii afirma ca un compromis trebuie gasit in aceasta saptamana, pe care Parlamentul European sa-l poata ratifica la timp inainte de 1 ianuarie 2021, cand Marea Britanie, care a iesit oficial din UE la 31 ianuarie, va inceta sa aplice normele europene.Negociatorul european Michel Barnier se afla vineri dimineata inca la Londra pentru continuarea discutiilor.Trei puncte blocheaza inca incheierea unui acord: accesul pescarilor europeni in apele britanice, garantiile cerute de Londra in materie de concurenta si modul de rezolvare a diferendelor in viitorul acord.Fara un acord care sa le guverneze relatia de la 1 ianuarie, Regatul Unit si UE vor intra in schimburi comerciale supuse regulilor Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC), sinonime cu drepturi vamale sau cote, ceea ce alimenteaza riscul unui nou soc economic suprapus celui al pandemiei.CITESTE SI: Franta ameninta ca se va opune prin veto unui acord post-Brexit cu Marea Britanie care nu va fi bun