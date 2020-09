Franta avertizeaza Londra cu privire la pericolul redeschiderii negocierilor pentru Brexit

''Uniunea Europeana aminteste periodic legatura intre o buna punere in aplicare a prevederilor acordului de retragere si negocierea viitorului parteneriat intre Regatul Unit si Uniune: aceasta este o chestiune de incredere intre parti si de respectare a angajamentelor luate'', a declarat purtatoarea de cuvant a diplomatiei franceze, Agnes von der Muhll.''Daca aceasta incredere este repusa in discutie, negocierile asupra relatiilor viitoare vor fi astfel afectate'', a adaugat ea in conferinta de presa online cotidiana a MAE francez.Potrivit cotidianului economic Financial Times, guvernul britanic va prezenta miercuri un proiect de lege referitor la unele parti ale acordului privind iesirea din UE, printre care reglementarile vamale in Irlanda de Nord.Dispozitiile respective prevad mentinerea anumitor reguli ale UE in provincia britanica dupa perioada de tranzitie post- Brexit - care se incheie la 31 decembrie 2020 - pentru a garanta absenta frontierei fizice si pentru a evita resurgenta tensiunilor in aceasta regiune, insangerata de trei decenii de 'tulburari'.Downing Street 10 a confirmat luni intentia sa de a modifica prin lege compromisurile la care a ajuns in ianuarie cu Uniunea Europeana in legatura cu Irlanda de Nord, in cadrul Brexitului, in pofida avertismentelor recente lansate de europeni.Pe de alta parte, presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat ca a avut un ''foarte bun schimb'' de opinii pe diverse subiecte, inclusiv Brexit, cu premierul britanic Boris Johnson ''Foarte bun schimb cu @BorisJohnson. ne vom consolida cooperarea contra traficului de migranti. De asemenea am discutat despre consecintele otravirii lui Aleksei Navalnii, situatia din Liban si relatii viitoare intre Uniunea Europeana si Regatul Unit'', a scris Macron pe Twitter