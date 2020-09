Parisul si Berlinul indeamna la fermitate fata de Londra in privinta viitoarei relatii dupa Brexit

"NOI VREM UN ACORD"

"Suntem intr-o dispozitie constructiva, dar suntem fermi pe fond", a declarat pentru AFP secretarul francez de stat insarcinat cu Afaceri Europene Clement Beaune, intr-un interviu comun cu omologul sau german Michael Roth, la Berlin."Este una dintre axele esentiale ale presedintiei germane" a UE, in al doilea semestru al anului, in curs, "de a gasi un grad ridicat de unitate" pe aceasta tema, a subliniat germanul."Suntem foarte atenti ca cele 27 de state membre UE sa nu se lase impartite in aceasta problema", a insistat el.A opta runda de negocieri intre Regatul Unit si Uniunea Europeana, deschisa marti, urmeaza sa dureze pana joi. Insa rezultatul ei ramane mai mult decat incert.Vointa britanica de a revizui anumite parti ale Acordului retragerii, care stabileste cadrul iesirii din UE la sfarsitul lui ianuarie, dezvaluita luni de Financial Times (FT), i-a surpins neplacut pe europeni, care au avertizat cu privire la o lovitura aplicata "increderii".Intrebat despre acest lucru, Clement Beaune a subliniat ca mingea este in terenul britanicilor."Regatul Unit este cel care trebuie sa ne spuna daca vrea, dincolo de speculatii sau zvonuri, sa iasa fara acord din UE, un lucru care nu este bun pentru UE, dar care este si mai putin bun pentru Regatul Unit", a avertizat el.Daca "vrea un acord, avem un cadru care exista de aproape un an (...), stabilit in Declaratia Politica Comuna", acceptata de ambele parti, a subliniat Beaune."Trebuie sa ne respectam principiile, iar acum sa acceleram negocierile de fond si de detaliu cu privire la punerea in aplicare" a acestei Declaratii, a subliniat el, adaugand ca nu vrea "sa creada ca una dintre parti iese din acest acord".Regatul Unit a parasit in mod oficial UE la 31 ianuarie, la aproape patru ani de la referendumul istoric care a marcat sfarsitul celor 46 de ani de mariaj agitat.Regatul se supune reglementarilor europene pana la sfarsitul lui decemrbie, in perioada de tranzitie, in timpul careia cele doua parti incearca sa incheie un acord de liber-schimb.Cei doi oficiali si-au reiterat vointa de a avea "o buna relatie" cu Londra."Pentru aceasta, trebuie, evident, ca fiecare sa respecte ceea ce s-a agreat deja si sa avanseze acum cu buna credinta catre negocierea relatiei viitoare", a insistat Beaune."Noi vrem un acord", a subliniat el, "aceasta este pozitia Frantei si a UE".