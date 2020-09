Brexit: UE nu va accepta redeschiderea Acordului de retragere, sustine ministrul german al afacerilor europene

"Legea privind piata interna britanica va incalca grav parti esentiale ale Acordului de retragere", a mentionat Roth in scrisoarea respectiva, al carei text a fost publicat marti de saptamanalul german Der Spiegel."Acordul de retragere, care la urma urmei este un tratat international, a fost negociat si semnat doar acum noua luni si deja il puneti din nou sub semnul intrebarii? Uniunea Europeana nu poate si nu va accepta asta", a adaugat demnitarul german.El a subliniat ca un acord privind relatiile viitoare va fi posibil daca atat Regatul Unit, cat si UE dau dovada de disponibilitate pentru un compromis, dar a precizat ca blocul comunitar este bine pregatit daca nu se va ajunge la un acord asupra relatiilor post- Brexit La Bruxelles este in desfasurare o runda de negocieri oficiale intre UE si Regatul Unit, inaintea summitului extraordinar al UE din 1-2 octombrie consacrat evaluarii progreselor si eventualei adoptari a unei decizii de accelerare a pregatirilor blocului comunitar pentru scenariul absentei unui acord.Regatul Unit a parasit oficial UE la 31 ianuarie, la cateva zile dupa semnarea Acordului de retragere care includea conditiile despartirii.Tara a intrat de atunci intr-o perioada de tranzitie, pana la 31 decembrie 2020, timp in care va continua sa aplice regulile europene. Bruxellesul si Londra profita de acest lucru pentru a negocia un acord privind viitoarea lor relatie, in special legatura comerciala, cu speranta ca ar putea intra in vigoare la 1 ianuarie 2021. In cazul absentei unui asemenea acord, viitoarea relatie comerciala dintre UE si Regatul Unit va fi guvernata de regulile Organizatiei Mondiale a Comertului.In virtutea protocolului privind Irlanda de Nord, aceasta provincie britanica ar trebui sa urmeze unele dintre regulile UE dupa perioada de tranzitie post-Brexit pentru a garanta absenta frontierei fizice cu Republica Irlanda, membra a UE, si pentru a evita reaparitia tensiunilor in aceasta regiune.Londra sustine ca face eforturi pentru a ajunge la un acord, dar isi mentine pozitia conform careia orice acord trebuie sa respecte suveranitatea tarii, in timp ce Uniunea Europeana afirma ca, data fiind proximitatea Regatului Unit fata de blocul comunitar, britanicii trebuie sa accepte conditii simetrice care sa garanteze o concurenta loiala.In urma cu trei saptamani, Comisia Europeana a dat termen Regatului Unit pana la finalul lunii septembrie pentru a retrage proiectul de lege ce repune in discutie angajamentele asumate de Londra in cadrul Brexitului, care a adus "atingere grava increderii", subliniind ca Uniunea Europeana nu va ezita sa se adreseze justitiei.