Brexit: Londra confirma masuri limitate pentru a clarifica dispozitiile privind Irlanda de Nord

''Vom lua masuri limitate si rezonabile pentru a clarifica elemente specifice ale protocolului privind Irlanda de Nord in dreptul intern, pentru a elimina orice ambiguitate si pentru a garanta ca guvernul este totusi in masura sa-si respecte angajamentele fata de poporul Irlandei de Nord'', a declarat un purtator de cuvant al executivului britanic.In virtutea protocolului privind Irlanda de Nord, aceasta provincie britanica ar trebui sa urmeze unele dintre regulile UE dupa perioada de tranzitie post- Brexit - care se incheie la 31 decembrie 2020 - pentru a garanta absenta frontierei fizice si pentru a evita resurgenta tensiunilor in aceasta regiune, insangerata de trei decenii de 'tulburari'.A opta runda de negocieri dintre UE si Regatul Unit are loc in aceasta saptamana; tratativele vor continua pana pe 2 octombrie, inaintea unui summit in care liderii statelor membre UE spera sa valideze un acord cu Londra.Principalele divergente se refera la solicitarea Bruxellesului ca in schimbul unui acord de liber schimb fara cote si taxe vamale Regatul Unit sa aplice in continuare unele dintre normele blocului comunitar pentru a evita o posibila concurenta neloiala din partea britanicilor pe piata europeana, si dosarul pescuitului.Bruxellesul doreste un acord extins care sa includa norme ale UE privind concurenta, mediul sau fiscalitatea, in timp ce Londra ar vrea doar un acord clasic de comert liber.Premierul britanic Boris Johnson a respins posibilitatea unei prelungiri a perioadei de tranzitie post-Brexit, care se incheie pe 31 decembrie, Regatul Unit continuand sa aplice pana atunci regulile UE. Daca pana la finalul acestei perioade nu se va incheia un acord, relatiile economice dintre UE si Regatul Unit vor fi supuse exclusiv regulilor Organizatiei Mondiale a Comertului.