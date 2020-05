3,5 milioane de cetateni UE au aplicat pentru statutul de rezident in Marea Britanie

Ziare.

Totalul este apropiat de numarul estimat de cetateni ai UE care ar fi fost rezidenti in Marea Britanie atunci cand alegatorii au decis cu o marja stransa sa paraseasca Uniunea Europeana in iunie 2016 si sugereaza ca un exod anticipat de multi politicieni si comentatori media nu a avut loc, relateaza dpa."Obiectivul de 3,5 milioane a fost atins cu mai bine de un an pana la termenul limita de 30 iunie 2021, devenind cea mai mare schema de acest tip in istoria britanica", potrivit Ministerului de Interne."Cetatenii UE fac parte din structura societatii noastre", a declarat secretarul de stat pentru imigratie, Kevin Foster."Sunt prietenii, familia si vecinii nostri, care ne imbogatesc cultura si comunitatea", a adaugat el.Foster a afirmat ca Guvernul intentioneaza sa prezinte in Parlament modificari la legile imigratiei in Marea Britanie, inclusiv modificari la EU Settlement Scheme in ceea ce priveste "inlesnirea accesului pentru victimele violentei domestice sau cele ale unor abuzuri"."Schimbarile inseamna de asemenea ca membrii familiilor cetatenilor britanici sau ai celor cu dubla cetatenie britanica si irlandeza din Irlanda de Nord vor putea aplica pentru statutul de rezident in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in cadrul sistemului de inregistrare EU Settlement Scheme", a adaugat oficialul britanic.Marea Britanie a parasit oficial Uniunea Europeana la 31 ianuarie. Premierul Boris Johnson a promis ca va finaliza negocierile privind relatiile viitoare ale Marii Britanii cu UE pana la sfarsitul acestui an.Multi analisti au apreciat ca termenul limita anuntat este imposibil de respectat, chiar inainte ca pandemia de coronavirus sa determine cele doua parti sa-si limiteze discutiile la videoconferinte.