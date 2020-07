705 milioane de lire sterline va cheltui Marea Britanie pentru pregatirea frontierelor post-Brexit

Ministrul pentru Brexit Michael Gove a precizat intr-un articol publicat in Sunday Telegraph ca aceasta suma va permite sa se asigure ca "noile frontiere" ale tarii sunt pregatite cand Regatul Unit va prelua controlul asupra lor.Gove a garantat duminica pentru Sky News ca frontierele britanice vor fi pregatite la 1 ianuarie 2021, dupa sfarsitul perioadei de tranzitie declarate pentru a permite Londrei si Uniunii Europene sa-si negocieze relatia de dupa retragerea Marii Britanii, intrata oficial in vigoare la 31 ianuarie.Suma anuntata, care include bani pentru recrutarea a circa 500 de agenti de politie si pentru crearea de infrastructuri, va face ca frontiera Regatului Unit sa devina "cea mai eficienta din lume pana in 2025", a insistat Gove in articol.O noua sesiune de negocieri intre Londra si Bruxelles este programata pentru saptamana urmatoare (din 20 iulie).Michael Gove a evocat in declaratii reluate de BBC unele "progrese", in pofida "divizarilor" care se mentin, si a explicat ca isi mentine "optimismul", fara a fi "excesiv de entuziast".