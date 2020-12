Acordul comercial dintre Marea Britanie si UE aduce putine progrese pentru centrul financiar londonez

In timp ce acordul comercial incheiat joi stabileste regulile pentru industrii precum pescuitul si agricultura, acesta nu acopera sectorul financiar, care este mult mai mare si mai influent.Au existat sperante ca acordul comercial va deschide calea unui acces mai mare al industriei financiare britanice la UE , dar Uniuna a indicat ca nu se grabeste sa faca acest lucru. Bruxelles -ul a acordat acces pe piata financiara a UE pentru numai doua activitati, incepand cu 1 ianuarie, data la care Marea Britanie va iesi de pe piata unica.Banca Angliei a anuntat ca ar putea avea loc perturbari pe piete, daca nu va fi acordat un acces mai mare.La cateva minute dupa ce Marea Britanie si UE au salutat incheiere acordului, Executivul UE a anuntat ca a dorit "o serie de clarificari" privind modul in care britanicii se vor separa de regulile Unniunii dupa 31 decembrie."Din aceste motive, Comisia nu poate finaliza evaluarea echivalentei Marii Britanii in 28 de domenii (aflate in discutie) si din acest motiv nu poate lua decizii in acest moment. Evaluarile vor continua", a spus oficialul.City of London nu a obtinut un tratament special, ramanand la paritate cu centrul financiar din New York, in timp ce UE doreste reducerea dependentei de serviciile financiare din Marea Britanie.Cele doua parti intentioneaza ca pana in martie 2021 sa incheie un memorandum de intelegere referitor la cooperarea in domeniul reglementarilor pentru serviciile financiare. Tari precum Canada si Statele Unite au o astfel de cooperare.CITESTE SI: