Analistii financiari spun ca rezultatul alegerilor din Marea Britanie este cel mai prost posibil

Pe masura ce sunt numarate voturile dupa alegerile din Marea Britanie devine tot mai clar ca incercarea premierului Theresa May de a-si consolida puterea a esuat, iar analistii financiari considera ca scrutinul are cel mai prost rezultat posibil.

Cele mai recente date partiale arata 315 mandate castigate de conservatori si 261 de catre laburisti, estimarile BBC fiind ca Partidul Conservator va obtine 318 mandate, sub numarul de 326 necesar pentru o majoritate si cu mult sub cele peste 400 de locuri anticipate de sondaje acum o luna.

Asta inseamna ca Marea Britanie va fi condusa de un Parlament fara o majoritarte clara, urmand sa fie foarte dificil sa aprobe legi, relateaza MarketWatch.

Iata o parte din reactiile initiale ale analistilor:

"Din perspectiva pietei, un parlament fara o majoritate clara este considerat unul dintre cele mai proaste rezultate posibile al acestor alegeri, pentru ca amplifica incertitudinile din Regatul Unit inainte de negocierile pentru Brexit cu Uniunea Europeana" - Jameel Ahmad, vicepresedinte pentru cercetari de piata la FXTM.

"Un parlament fara majoritate este cel mai prost rezultat pentru piete pentru ca creeaza un nou strat de incertitudini inainte de negocierile pentru Brexit si taie dintr-un termen deja scurt pentru asigurarea unui acord pentru Marea Britanie. Cursul lira/dolar a scazut cu peste 2% imediat dupa sondajele de opinie si pare foarte vulnerabil la noi scaderi" - Craig Erlam, analist la Oanda.

"Este cea mai mare turbulenta in politica britanica din iunie anul trecut. La casele de pariuri, Jeremy Corbyn este favorit sa devina viitorul premier, o situatie contemplata de putini investitori. Este corect de spus ca pietele au fost putin delasatoare in legatura cu acest rezultat. Chiar daca conservatorii vor obtine o majoritate, se pare ca Theresa May a pierdut, ceea ce sporeste incertitudinile.

Asa cum am mai spus, avem situatia absurda in care May ar putea fi inlaturata pentru ca a castigat cele mai multe mandate, iar pozitia lui Jeremy Corbyn sa fie intarita prin plasarea din nou pe locul al doilea" - Neil Wilson, analist senior la ETX Capital

"Pietele ar putea percepe ca incertitudinile pe termen scurt sunt mai rele decat cele de dupa Brexit. Totusi, daca parlamentul fara majoritate va impune un compromis trans-partinic, acesta ar putea conduce la o strategie mai blanda pentru Brexit, ceea ce ar putea fi pozitiv pe termen lung, dupa confuzia initiala... Cu sanse mari ca Parlamentul sa nu poata ajunge la un consens in problemele esentiale, decizia ar putea fi returnata votantilor, fie printr-un al doilea referendum pentru Brexit sau pentru repetarea alegerilor" - Kallum Pickering, economist senior in Marea Britanie la banca Berenberg.

"Pare sigur ca Theresa May va avea probleme, chiar daca va obtine o majoritate sau va putea forma un guvern cu sprijinul altor partide. Campania a scos in evidenta deficientele sale grave de lider si nu exista dubii ca autoritatea sa in Partidul Conservator s-a diminuat considerabil. Chiar daca va ramane prim-ministru, este improbabil sa fie pe termen lung" - Grant Lewis, director pentru cercetari la Daiwa Capital Markets.