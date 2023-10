Boris Johnson o sa ceara amanarea Brexit, daca nu ajunge la un acord cu UE pana sambata

Premierul britanic Boris Johnson va cere Uniunii Europene amanarea datei la care este prevazuta iesirea Regatului Unit din UE, in cazul in care nu reuseste sa obtina un nou acord de retragere inainte de acest sfarsit de saptamana.

Precizam ca joi si vineri are loc reuniunea Consiliului European la Bruxelles, iar principalul subiect aflat pe agenda de discutii este iesirea Marii Britanii din UE.

Intentia lui Boris Johnson a fost confirmata de ministrul pentru Brexit, Stephen Barclay, potrivit ziarului britanic Newsletter. El a spus ca Johnson va trimite o scrisoare in acest sens, daca va fi cazul.

Totusi, prim-ministrul britanic a subliniat, in repetate randuri, ca nu va face o astfel de solicitare, in cazul in care nu se ajunge la un acord, sustinand ca va scoate UK din Uniune, la 31 octombrie, cu sau fara acordul de divort.

"Pot confirma, dupa cum a aratat in mod repetat premierul, ca, in primul rand, Guvernul va respecta legea si, in al doilea rand, va respecta angajamentele date instantei in ceea ce priveste legea (...) Confirm ca Guvernul va respecta ceea ce se va stabili in scrisoarea respectiva", a spus el.

Oricum, Boris Johnson este obligat de lege sa respecte Legea Benn (Benn Act), care prevede solicitarea prelungirii aplicarii articolului 50 privind Brexit in cazul in care nu se ajunge la un acord.

Amintim ca, la inceputul lunii septembrie, Johnson afirma ca ar prefera mai degraba sa "moara intr-un sant" decat sa amane iesirea Regatului Unit din UE, stabilita dupa ultima amanare pentru 31 octombrie.

