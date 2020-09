Brexit: Berlinul avertizeaza Londra cu privire la consecintele absentei unui acord comercial asupra economiei britanice

O situatie nereglementata ar avea "consecinte foarte semnificative pentru economia britanica", a apreciat el in cursul unei intalniri cu presa la Berlin, dupa o reuniune a ministrilor finantelor din UE In schimb, el se asteapta ca Europa sa fie in masura sa-i faca fata "dupa pregatirile care au fost deja efectuate".Ministrul german a afirmat totusi ca spera in continuare la discutiile cu Londra "sa se ajunga la un rezultat pozitiv".La randul sau, comisarul european al afacerilor economice, Paolo Gentiloni, de asemenea prezent la Berlin, a declarat ca revine Londrei responsabilitatea de a "restabili increderea" cu UE."In orice caz, noi suntem pregatiti sa facem fata oricarui rezultat negativ extraordinar al acestei discutii", a adaugat fostul premier italian.Dupa iesirea oficiala a Regatului Unit din UE la 31 ianuarie, britanicii si blocul comunitar au inceput negocieri asupra viitoarelor lor relatii comerciale si securitare.Dar convorbirile treneaza de mai multe luni si acordul comercial intre cele doua parti, care ar urma sa permita evitarea reintroducerii taxelor vamale, pare dificil de concretizat.In timp negocierile pentru a se evita un "no deal" la 1 ianuarie raman in impas, Londra a imputat Bruxellesului originea disputei care a tensionat o noua sesiune de negocieri saptamana trecuta.