Brexit: Parisul indeamna Londra sa negocieze ''cu adevarat''

"Prioritatea este ca britanicii sa isi clarifice pozitiile si sa negocieze cu adevarat pentru a ajunge la un acord", a declarat Palatul Elysee.Negociatorul-sef al Uniunii Europene (UE), Michel Barnier, si cel al Regatului Unit, David Frost, si-au reluat, la sfarsitul saptamanii trecute, discutiile in persoana, la Londra, in contextul in care mai sunt doar cateva zile pentru a incheia un acord de liber schimb care sa intre in vigoare la 1 ianuarie, sfarsitul perioadei de tranzitie inceputa la 31 ianuarie, data oficiala a Brexitului."Am spus intotdeauna ca ne dorim un acord, dar nu cu orice pret. UE are si ea interese aparat, legate de prevenirea concurentei neloiala din partea companiilor britanice pe piata europeana si de drepturile pescarilor", a adaugat presedintia Frantei, subliniind ca Bruxellesul a "facut o oferta clara si echilibrata de viitor parteneriat cu Regatul Unit"."Nu vom accepta un acord degradat care sa nu respecte interesele noastre", a avertizat din nou Palatul Elysee.Parisul acorda o importanta deosebita incheierii unui acord "satisfacator" in privinta pescuitului, care sa ofere "un acces durabil si larg in apele britanice", a reiterat duminica secretarul de stat francez pentru afaceri europene, Clement Beaune.In lipsa unui acord, schimburile comerciale dintre UE si Regatul Unit se vor face cu incepere de la 1 ianuarie pe baza regulilor Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC), echivalente cu aplicarea de cote si taxe vamale.