Brexit: Theresa May nu a obtinut nicio concesie la Bruxelles. Parlamentul de la Londra mai face o dezbatere pe 14 februarie

Parlamentul britanic va avea pe 14 februarie inca o dezbatere pe tema Brexit, in cadrul careia alesii vor vota o motiune si, la fel cum s-a procedat la dezbaterea din 29 ianuarie, deputatii Camerei Comunelor vor putea propune amendamente la acordul de retragere pe care l-au respins pe 15 ianuarie cu o larga majoritate.

Premierul Theresa May a venit, joi, la Bruxelles, cu mandatul dat de Camera Comunelor de a incerca o renegociere a clauzei de backstop privind frontiera nord-irlandeza, dar s-a lovit din nou de refuzul europenilor de a renegocia acordul de retragere, blocul comunitar acceptand doar discutii pe marginea declaratiei comune privind relatia post-Brexit, relateaza Reuters.

Prim-ministrul britanic a promis, joi, dupa intalnirile avute la Bruxelles cu oficiali ai Uniunii Europene, sa duca la indeplinire Brexit-ul, in pofida esecului de a obtine garantii asupra modificarilor-cheie pe care le solicita pentru acordul de retragere a Marii Britanii din UE.

"Sarcina mea este sa livrez Brexit-ul, sa-l livrez la timp si voi negocia foarte dur in zilele urmatoare pentru a realiza acest lucru", a declarat Theresa May dupa discutiile avute cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, care au incheiat seria de intalniri de joi la Bruxelles.

Ads

La finalul discutiilor, Tusk a transmis insa pe Twitter ca "inca nu se intrevede un progres".

Pe de alta parte, Theresa May a criticat comentariul din ajun al lui Donald Tusk legat de "locul special in Iad" rezervat celor care au promovat Brexit-ul fara a avea un plan pentru consecintele acestuia.

Acest limbaj "nu a fost de ajutor si a provocat o mare consternare in Regatul Unit", a declarat sefa Guvernului de la Londra.

Ce urmeaza la Londra

Theresa May a promis anterior ca va reveni in fata parlamentului britanic pe 13 februarie pentru a prezenta pasii pe care intentioneaza sa-i intreprinda daca pana la acea data nu obtine la Bruxelles modificarile cerute, o optiune pe care a evocat-o fiind aceea de a cere Camerei Comunelor in ziua urmatoare un vot pentru un Brexit fara acord.

Ads

Dar lidera Camerei Comunelor, Andrea Leadsom, a anuntat joi supunerea la vot a unei motiuni generale pe tema Brexit-ului pe 14 februarie. La fel ca pe 29 ianuarie, deputatii vor putea propune amendamente.

Este posibil ca adversarii iesirii din UE sa incerce din nou prin astfel de amendamente sa transfere controlul asupra Brexit-ului de la Guvern catre Parlament, dupa ce au esuat la dezbaterea din 29 ianuarie in acest demers care, daca ar reusi, s-ar crea premisele intarzierii sau anularii Brexit-ului, eventual prin convocarea unui nou referendum.

Asa cum s-a procedat si pe 29 ianuarie, presedintele Camerei Comunelor, John Bercow, va selecta amendamentele ce vor fi supuse la vot. Acestea vor fi votate unul cate unul, inaintea votului asupra motiunii.

Daca deputatii vor aprecia ca pentru aceasta dezbatere va fi nevoie de mai mult de o zi, atunci voturile ar putea fi amanate pentru saptamana urmatoare.

Ads