VIDEO Efectul Brexit incepe sa se simta in supermarketurile din Marea Britanie. Imagini cu rafturi goale in raioanele de fructe si legume

Schimbarile care au intervenit in sistemul vamal risca sa lase goale rafturile supermarketurilor si deja au fost surprinse imagini in care raioanele de "legume-fructe" erau efectiv fara marfa. Si florile olandeze lipsesc, glastrele au ramas goale, scrie Digi 24 Soferii de camioane sunt obligati sa astepte, in unele cazuri, zile in sir pentru a avea toate actele in regula ca sa poata introduce in Marea Britanie bunuri din tarile UE."Nu-i bine deloc. Situatia asta pentru mine inseamna prea multa hartogaraie, prea multa asteptare, tot timpul trebuie sa astepti", se plange un sofer polonez de camion, citat intr-un reportaj Euronews.Sunt deja avertismente ca unii transportatori pur si simplu s-ar putea sa refuze sa mai livreze bunuri in Marea Britanie.In Irlanda de Nord, unde noua relatie cu UE lipsurile de aprovizionare cu produse britanice sunt o realitate."Nu putem primi livrarile. Companiile ne iau comenzile, apoi ne suna inapoi si ne spun ca nu pot face livrarea", se plange managerul unui magazin de delicatese din Belfast.Comerciantii spun ca in lipsa livrarilor la timp din Marea Britanie, singura lor opttine este sa-si umple rafturile cu produse din UE.Citeste si: