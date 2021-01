Colaborarea romano-britanica post Brexit, tema a discutiilor dintre Anca Dragu si ambasadorul Marii Britanii

"In domeniul politic, partile au convenit asupra necesitatii impulsionarii dialogului, in special in planul cooperarii parlamentare bilaterale. Presedinta Senatului a aratat intentia domniei sale si a coalitiei pe care o reprezinta de a impulsiona procesele de reforma care sa contribuie la dezvoltare economica si la asigurarea unei cresteri economice sustenabile si incluzive bazate pe digitalizare si luand in considerare protejarea mediului inconjurator", se arata intr-un comunicat al Senatului..Potrivit aceleiasi surse, Dragu a punctat ca doreste o crestere a relatiilor economice si comerciale cu Regatul Unit, a investitiilor reciproce, pentru a reflecta adevaratul potential al celor doua tari."Demnitarul roman a apreciat totodata contributia comunitatii romane din Marea Britanie , la economiile celor doua state si la cresterea si intarirea relatiei bilaterale, precum si nevoia de a proteja interesele cetatenilor romani care muncesc in Marea Britanie. In cadrul dialogului au mai fost abordate teme ce tin de drepturile si libertatile minoritatilor, violenta impotriva femeilor si a persoanelor vulnerabile, in general, traficul de persoane si rolul organizatiilor neguvernamentale din aceste domenii", se mentioneaza in comunicat.CITESTE SI: