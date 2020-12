Ce conditii vor trebui sa indeplineasca cei care vor sa munceasca in Marea Britanie de la 1 ianuarie 2021

Autoritatile de la Londra au elaborat un nou sistem in baza caruia orice persoana care se deplaseaza in Regatul Unit pentru a munci va trebui sa demonstreze ca indeplineste o serie de conditii pentru care i se vor atribui puncte. Nu exista un plafon maxim pentru numarul de persoane care pot prezenta cereri pentru a lucra ca muncitori calificati.Pentru a fi eligibili pentru aceasta viza, solicitantii trebuie sa demonstreze ca au o oferta de munca - sustinuta de un sponsor agreat de Ministerul de Interne - la nivelul de calificare corespunzator, din partea unui angajator cu sediul in Marea Britanie , ca au obtinut salariul minim corespunzator calificarii (adica 25.600 lire sterline sau salariul actual pentru locul de munca efectiv, oricare dintre cele doua va fi cel mai mare) si ca stapanesc limba engleza la nivelul mediu B1 (asa cum este definit in cadrul comun European de referinta pentru limbi straine).Daca solicitantul castiga intre 20.480 lire sterline (pragul minim de salariu pentru toti muncitorii calificati) si 25.600 lire sterline, este posibil sa formuleze totusi cerere de viza pentru muncitori calificati ''dand la schimb'' puncte pentru anumite caracteristici ca sa se incadreze in cerinta salariului. De exemplu, poate da la schimb puncte daca are un loc de munca intr-un domeniu cu penurie de forta de munca, are un doctorat intr-un subiect relevant pentru locul de munca si este nou-venit pe piata muncii din Regatul Unit (cerinta salariului pentru nou-veniti va fi cu 30% mai scazuta decat cea pentru muncitori cu experienta indiferent de domeniu, pana la limita inferioara de 20.480 lire sterline).Guvernul de la Londra apreciaza contributia vitala adusa de medici, asistente medicale si alti lucratori din domeniul sanatatii proveniti din strainatate la Sistemul national de sanatate (NHS) si sectorul de sanatate si ingrijire. Aceasta oferta de viza garanteaza ca persoanele care lucreaza in ocupatii eligibile din domeniul sanatatii si au o oferta de munca din partea NHS, sectorului social sau de ingrijire ori a unui angajator sau organizatie care presteaza servicii catre NHS sunt motivate sa vina in Regatul Unit.Pentru a fi eligibili pentru aceasta viza solicitantii trebuie sa faca dovada ca au o oferta de munca intr-unul dintre posturile calificate definite in cadrul NHS sau sectoarelor aflate in legatura directa cu acesta, au obtinut salariul minim corespunzator calificarii si stapanesc limba engleza la nivelul mediu B1 (asa cum este definit in cadrul comun european de referinta pentru limbi straine). Aceasta este o viza in procedura rapida, cu taxe de cerere mai mici si sprijin direct pe tot parcursul procesului de procesare a cererii. Solicitantii si apartinatorii lor vor fi scutiti de la plata suprataxei de sanatate pentru imigrare si vor beneficia de taxe de cerere mai mici.Un alt tip de viza, intitulat Talent Global, permite sosirea in Regatul Unit a solicitantilor cu cea mai inalta calificare fara a detine o oferta de munca si obtinerea anterioara a unui salariu minim. Solicitantii nu sunt obligati sa indeplineasca conditia stapanirii limbii engleze atat timp cat nu fac cerere de rezidenta permanenta. De asemenea nu sunt obligati sa indeplineasca conditia mijloacelor financiare de intretinere. Aceasta este o viza flexibila, valabila pana la 5 ani. Este disponibila pentru solicitantii din urmatoarele categorii: stiinta si medicina, stiinte umaniste, inginerie, cercetare stiintifica, tehnologie informatica si arte si cultura.Solicitantii de viza trebuie sa fie persoane cu recunoastere internationala, atat la cel mai inalt nivel cat si ca lideri in domeniul lor, sau sa se fi dovedit foarte promitatori si sa aiba sanse mari sa devina lideri in domeniul lor. In plus, ei trebuie sa fie agreati de un organism competent din domeniul Talent Global. Exista sase asemenea organisme autorizate de Ministerul de Interne britanic. Organismul competent evalueaza aptitudinile, capacitatea si realizarile solicitantului si da Ministerului de Interne un aviz consultativ de sustinere. Lista integrala a organismelor abilitate este publicata pe site-ul guvernului britanic (www.gov.uk). A treia conditie este ca solicitantii sa depuna cererea de viza in termen de 3 luni de la primirea scrisorii de sustinere.Pentru savanti si cercetatori de top care doresc sa vina in Regatul Unit, guvernul britanic a introdus o optiune de procedura rapida, aflata in competenta agentiei nationale de finantare cercetare si inovare stiintifica in Regatul Unit). Aceasta optiune se adreseaza solicitantilor din domeniul stiintei, tehnologiei, ingineriei si matematicii (STEM).Pentru a putea face cerere solicitantii trebuie sa fi primit un premiu denumit dupa o somitate sau o bursa de prestigiu, sa detina o functie universitara de conducere, cum ar fi profesor universitar sau conferentiar universitar, in cadrul unei institutii de invatamant superior sau institute de cercetare stiintifica eligibile si sa fie membru al unei echipe de cercetatori finantate din fonduri publice si care a primit finantari sau premii de prestigiu.