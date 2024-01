Situatia cetatenilor Uniunii Europene care traiesc si muncesc in Marea Britanie, in special a celor din Romania si Polonia, va fi una dintre monedele de schimb pe care Marea Britanie va incerca sa le foloseasca in negocierile privind iesirea din Uniunea Europeana, sustine Manfred Weber, liderul grupului Partidului Popular European din Parlamentul UE.

Weber a confirmat, intr-o discutie cu un grup de jurnalisti prezenti la Congresul din Malta al PPE, ca principala cerinta a Bruxelles-ului va fi clarificarea statutului legal al cetatenilor UE din Marea Britanie, mai ales al romanilor si polonezilor.

"Multi cetateni ai UE nu au acum nicio siguranta cu privire la statutul lor legal in Marea Britanie. Theresa May stie ca problema cetatenilor europeni este foarte importanta pentru noi. Polonia si Romania, de exemplu, sunt foarte interesate de acest aspect, iar Theresa May vrea sa se foloseasca de acest lucru in negocieri. Nu mi se pare ca asta ajuta la stabilirea unei pozitii corecte si responsabile. E o problema care nu trebuie sa faca parte din jocul politic. Nu va jucati cu aspectele ce tin de statutul legal al oamenilor!", a spus Weber.

Europarlamentarul german e de parere ca situatia romanilor, a polonezilor si a celorlalti europeni stabiliti in Regatul Unit este usor de rezolvat si le-ar aduce oamenilor siguranta de care au nevoie.

"Noi suntem gata sa o facem, britanicii trebuie acum sa decida", a adaugat oficialul PPE.

El a mai spus ca pentru Uniunea Europeana strategia privind Brexit este ca intai sa fie clarificate conditiile iesirii din blocul comunitar si abia apoi aranjamentele privind un viitor acord intre Londra si UE si conteaza si pe Romania ca pozitia statelor membre sa fie comuna pana la finalul procesului.

"Nu am niciun dubiu si nicio ingrijorare cu privire la unitatea noastra. Chiar daca Theresa May vorbeste cu premierul polonez Beata Szydlo sau cu Klaus Iohannis, presedintele Romaniei, la final trebuie sa existe o decizie luata in unanimitate in Consiliu. Vom vota in favoarea sau impotriva unui tratat cu cateva luni inainte de alegerile europene, deci oamenii din Romania, de exemplu, vor trebui sa apere interesele cetatenilor romani din Marea Britanie, vor trebui sa voteze in favoarea tratatului", a explicat Markus Weber.

Corespondenta din Malta: Irina Stoica

