Cum se va putea intra in Marea Britanie, dupa 1 ianuarie: Vizite scurte, in scop turistic, fara viza. Cei care merg la munca au nevoie de viza. Cu pasaport dupa 30 septembrie 2021

Cei care doresc sa munceasca in Marea Britanie sau cei care planuiesc sederi mai lungi de sase luni trebuie sa obtina o viza. Pana in 30 septembrie 2021 se va putea intra in Marea Britanie pe baza documentelor nationale de identitate, insa ulterior va fi necesar un pasaport."Incepand cu data de 1 ianuarie 2021, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord isi va asuma pe deplin statutul de stat tert in relatia cu statele Uniunii Europene, inclusiv cu Romania . Din aceasta perspectiva, regimul de vize si conditiile de calatorie pentru cetatenii europeni, inclusiv cei romani, se vor schimba", a transmis, miercuri seara, MAE.In acest context, Ministerul Afacerilor Externe face urmatoarele precizari, referitoare la regimul de vize si conditiile de calatorie pentru cetatenii romani in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, incepand cu data de 1 ianuarie 2021:* Conform noilor reglementari anuntate de Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, incepand cu 1 ianuarie 2021, cetatenii romani vor putea intra pe teritoriul Regatului Unit pentru sederi de scurta durata (ex. in scop turistic, in vizita etc.) pentru o perioada de pana la 6 luni intr-un an, fara a avea nevoie de o viza de intrare. Cu toate acestea, cetatenii romani care doresc sa munceasca in cele 6 luni trebuie sa obtina, in prealabil, o viza de intrare.* Pana la data de 30 septembrie 2021 inclusiv, intrarea pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord se va putea realiza in baza pasaportului sau a cartii de identitate romanesti valabile, iar ulterior acestei date se va putea calatori doar pe baza pasaportului valabil (pasaport simplu electronic, pasaport simplu temporar).* Cetatenii romani care intra sub incidenta Programului EU Settlement Scheme vor putea sa calatoreasca in Regatul Unit folosind documentele nationale de identitate pana la data de 31 decembrie 2025.Cetatenii romani care doresc sa se deplaseze pe teritoriul Regatului Unit pentru o durata mai mare de sase luni (pentru activitati de munca, pentru studii etc.) au nevoie, incepand cu data de 1 ianuarie 2021, de viza din partea autoritatilor britanice. Autoritatile britanice au prevazut doua modalitati pentru obtinerea vizei, astfel:* Cetatenii romani posesori ai unui pasaport simplu electronic pot obtine viza online, prin accesarea paginii de internet ( https://www.gov.uk/browse/visas-immigration ). In cadrul acestui portal, solicitantii au la dispozitie un ghid continand procedura detaliata de obtinere a vizei. Persoanele care poseda un pasaport biometric vor putea completa cererea, inclusiv confirmarea identitatii, utilizand o aplicatie pentru telefoane inteligente (tip smartphone). MAE subliniaza ca solicitarile pentru obtinerea vizei nu se pot depune in baza cartii de identitate.* Cetatenii romani care nu detin pasaport simplu electronic si aplica in baza unui pasaport simplu temporar trebuie sa depuna documentatia personal la centrul regional pentru vize din Romania - Bucharest Visa Application Centre, DBH-Group Serviced office, adresa: Bucuresti, sector 1, strada Buzesti nr. 50-52, et.2 Business Center. Pentru depunerea documentatiei, este necesara programarea prealabila online, prin accesarea paginii de internet https://pos.tlscontact.com/bbu_en Autoritatile britanice au operationalizat deja procedurile pentru primirea de solicitari de viza in urmatoarele scopuri: studii, activitati de munca (muncitori calificati, lucratori inalt calificati in anumite domenii/Global Talent, personal medical si asistenti), afaceri (inovare, desfasurarea de afaceri tip start-up). Solicitantii de viza vor avea de platit o taxa de viza.Cu referire la lucratorii sezonieri, MAE precizeaza ca autoritatile britanice nu au furnizat pana la acest moment date cu privire la procedurile aplicabile acestei categorii, urmand ca acestea sa fie puse la dispozitie ulterior.Pentru orice persoana care are mentiuni inscrise in cazierul judiciar, precum si cele carora le-a fost refuzata, in trecut, intrarea pe teritoriul Regatului Unit, autoritatile britanice recomanda depunerea unei cereri pentru obtinerea vizei si pentru deplasarile de scurta durata (sub 6 luni).MAE precizeaza ca aceste noi conditii sunt rezultatul deciziei autoritatilor britanice, care, de la data de 1 ianuarie 2021, vor implementa un nou sistem de imigratie bazat pe puncte (point-based immigration system - PBS).Autoritatile britanice au pus la dispozitie mai multe pagini de internet cu privire la noul sistem de imigratie in Regatul Unit, unele inclusiv in limba romana. Acestea pot fi consultate la:In egala masura, pentru verificarea indeplinirii conditiilor legate de viza, in autoritatile britanice au elaborat o pagina de internet care permite un ghidaj util aplicantilor: https://www.gov.uk/check-uk-visa MAE recomanda cetatenilor romani sa se informeze, in prealabil, anterior efectuarii unei deplasari in Regatul Unit si reaminteste ca, pana la data de 31 decembrie 2020, conditiile de calatorie nu se modifica. De asemenea, noile reguli nu afecteaza cetatenii romani acoperiti de Acordul de retragere si eligibili pentru EU Settlement Scheme.