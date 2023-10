Euroscepticii au platit campania pentru iesirea Marii Britanii din UE cu bani din... fonduri europene

Partidul britanic UKIP este acuzat ca a folosit bani din fonduri UE pentru a finanta campania de promovarea a iesirii Marii Britanii din Uniunea European, incalcand regulile Parlamentul European (PE).

Conform unui audit al PE, banii europeni au fost folositi pentru sondaje de opinie inaintea alegerilor generale din Marea Britanie si inainte de referendumul pentru Brexit, de catre Alianta pentru Democratie Directa in Europe (ADDE), dominata de membri UKIP, scrie EurActiv.

Iar acest lucru s-a intamplat in ciuda faptului ca reglementarile europene nu permit investirea de bani UE in campanii pentru alegeri nationale sau in referendumuri.

Oficialii de la Bruxelles vor decide luni daca obliga sau nu ADDE sa returneze peste 170.000 de lire sterline. Sunt semne ca nici partidul nu va ceda usor. Un purtator de cuvant al ADDE a declarat ca formatiunea este gata sa mearga in instanta.

In trecut, si alte partide au fost rugate sa inapoieze fonduri UE, dar asta pentru ca nu au cheltuit toti banii.

