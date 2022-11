Guvernul Marii Britanii nu poate declansa Brexit fara aprobarea Parlamentului

Inalta Curte de Justitie de la Londra a decis ca Guvernul Marii Britanii nu poate sa declanseze iesirea din Uniunea Europeana fara aprobarea Parlamentului.

Decizia nu este definitiva, iar Guvernul a anuntat deja ca o va ataca, transmite BBC.

Analistul politic BBC, Norman Smith, a explicat ca, in cazul in care decizia instantei va ramane neschimbata, va dura "luni si luni" pana cand Brexitul va fi declansat.

Amintim ca premierul Marii Britanii, Theresa May, a anuntat anterior ca are de gand sa invoce Articolul 50 din Tratatul de la Lisabona si sa notifice oficial UE cu privire la intentia Regatului Unit de a parasi blocul comunitar pana la finele lunii martie 2017.

Dar intentiile Guvernului au fost contestate, pe motiv ca sunt neconstitutionale.

Potrivit reclamantilor, iesirea Marii Britanii din blocul comunitar va suprima mai multe drepturi de care se bucura in prezent britanicii, printre care libertarea de miscare in interiorul Uniunii Europene. Asadar, opozantii Brexit sustin ca lucrul acesta nu se poate face fara aprobarea Parlamentului.

Pe de alta parte, premierul May voia sa foloseasca prerogativa regala (o putere istorica detinuta in mod oficial de regina) pentru a invoca Articolul 50 al Tratatului de la Lisabona. Acest pas deschide o perioada de doi ani de negocieri pentru stabilirea conditiilor iesirii din UE, informeaza The Guardian.

Aceasta putere, care in realitate este exercitata de politicieni, permite luarea unor decizii majore fara sa se treaca printr-un vot in Parlament. Ea vizeaza probleme grave, precum declararea razboiului, dar si chestiuni mai simple, cum ar fi emiterea de pasapoarte.

Astazi judecatorii de la Inalta Curte au decis ca "Guvernul nu are puterea, in baza prerogativei Coroanei", sa declanseze negocieri pentru iesirea Marii Britanii din UE.

Cum ar vota Parlamentul

Potrivit Reuters, aproximativ trei sferturi din cei 650 de membri ai Camerei inferioare a Parlamentului au sprijinit campania de ramanere in UE inainte de referendum.

Cu toate acestea, un sondaj Reuters, realizat luna trecuta, arata ca ar sprijini acum Brexit.