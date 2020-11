Brexit: Londra anticipeaza o saptamana ''majora'' pentru discutiile cu UE

Negociatorul UE , Michel Barnier, in drum spre o sesiune de negocieri, le-a spus reporterilor la Londra ca "munca continua, chiar si duminica".Cele doua parti mai spera inca sa ajunga la un acord pentru a evita riscul perturbarii la sfarsitul lunii decembrie a schimburilor comerciale in valoare de aproape 1.000 miliarde de dolari."Este o saptamana foarte importanta, ultima saptamana intr-adevar majora (...) totul se invarte cu adevarat in jurul a doua teme de baza", a declarat Dominic Raab pentru BBC.De cand britanicii au votat pentru iesirea din Uniunea Europeana in 2016, negociatorii au ratat mai multe termene fara sa ajunga la un acord privind politica in materie de concurenta, cu scopul de a garanta celor doi viitori fosti parteneri reglementari echitabile sau cu privire la distribuirea drepturilor de pescuit, cel mai spinos subiect, conform ministrului britanic.Acordul de tranzitie, in perioada caruia continua sa fie aplicate normele comune, expira la 31 decembrie, iar Londra a spus ca nu va solicita o prelungire."Avem nevoie sa gasim un acord in cursul saptamanii care vine sau poate o zi sau doua dupa aceea", a afirmat Dominic Raab, citat de Times Radio.Desi au o pondere de numai 0,1% in economia britanica, drepturile de pescuit fac figura de simbol, Regatul Unit argumentand ca, in calitate de natiune independenta, trebuie sa detina controlul deplin al apelor din jurul sau.CITESTE SI: