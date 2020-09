Marea Britanie anunta ca a incheiat cu Japonia "primul acord comercial major" post-Brexit

"Regatul Unit a incheiat un acord de liber schimb cu Japonia, care este primul acord comercial major' al Marii Britanii ca 'natiune independenta pe plan comercial", a aratat Ministerul Comertului International, intr-un comunicat.Textul, care, potrivit estimarilor, va creste schimburile comerciale cu Japonia cu circa 15,2 miliarde de lire sterline, face obiectul unui 'acord de principiu' intre ministrul britanic al comertului international, Liz Truss, si seful diplomatiei nipone, Toshimitsu Motegi.Acordul le va permite firmelor britanice sa evite taxele vamale la 99% din exporturile lor catre Japonia.Principalele beneficiare vor fi industria, sectoarele agroalimentar si tehnologic, mentioneaza comunicatul ministerial.Iesita din UE la 31 ianuarie, Marea Britanie are ambitia de a semna inainte de sfarsitul anului noi acorduri comerciale cu blocul european, in pofida negocierilor aflate in impas, dar si cu alti parteneri, in principal SUA.In lipsa unui acord, se vor aplica regulile mai dezavantajoase ale Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC), cu taxe vamale ridicate.