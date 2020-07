Masinile cu volan pe dreapta, provenite din Marea Britanie, ar putea sa nu mai fie inmatriculate in Romania de la 1 ianuarie 2021

"Dat fiind interesul public ridicat pentru situatia autovehiculelor care provin din UK, in contextul Brexit, precizam si cu aceasta ocazie ca pana la data de 31 decembrie 2020 este in vigoare o perioada de tranzitie stabilita ca urmare a Acordului de retragere , dar care poate fi prelungita. In consecinta, pana la 31.12.2020 se accepta, in aceleasi conditii, omologarile UE emise de UK, adica si autovehiculele cu volan pe partea dreapta care provin din UK vor putea primi CIV, daca respecta celelalte conditii aplicabile. De la 1 ianuarie 2021, dar numai daca perioada de tranzitie dintre UK si Uniunea Europeana nu va fi prelungita, omologarea emisa de Regatul Unit nu va mai fi valabila in Romania, iar vehiculele cu volan pe dreapta provenite din UK vor fi tratate asemenea oricarui alt vehicul care provine dintr-un stat tert din afara UE si nu vor mai primi CIV, deci nu vor mai putea fi inmatriculate in Romania. In ceea ce priveste autovehiculele echipate cu postul de conducere pe partea dreapta si care sunt deja inmatriculate in Romania, mentionam ca nu exista in acest moment nicio alta prevedere legislativa care sa oblige la modificarea pozitiei postului de conducere pe partea stanga", precizeaza sursa citata.Modul in care autovehiculele cu volan pe partea dreapta introduse individual in Romania pot primi CIV este precizat in Reglementarile RNTR 7, aprobate prin OMTCT nr. 2.132/2005, cu modificarile si completarile ulterioare. Astfel, in sectiunea "Sistemul de directie" din Capitolul IV, se stipuleaza ca: "Postul de conducere trebuie sa fie situat pe partea stanga in raport cu planul median longitudinal al autovehiculului. Sunt exceptate autovehiculele speciale utilizate in serviciile publice comunitare (curatenie stradala), precum si autovehiculele care au fost inmatriculate ultima data intr-un alt stat membru al UE si care nu au suferit modificari in raport cu configuratia de inmatriculare initiala. Pentru acestea din urma, in cazul autovehiculelor din categoriile M2 si M3, usile de serviciu vor fi amplasate pe partea dreapta, in raport cu planul median longitudinal al autovehiculului".Pe de alta parte, RNTR 7 impune obligativitatea inlocuirii farurilor originale cu unele care emit un fascicul luminos asimetric, orientat spre partea dreapta a drumului.O alta prevedere legala face referire la omologarea individuala a autovehiculelor cu volan pe partea dreapta, dar care au suferit modificari constructive: "Omologarea autovehiculelor echipate cu postul de conducere pe partea dreapta in raport cu planul median longitudinal al vehiculului si care au suferit modificari ale caracteristicilor constructive mentionate in CIV se acorda numai daca postul de conducere se schimba pe partea stanga in raport cu planul median longitudinal al vehiculului".In acest sens, RAR mentioneaza ca, in mod concret, daca un autovehicul inmatriculat in Romania cu volanul pe partea dreapta se prezinta la inspectie dupa ce i-au fost aduse modificari constructive, acesta va putea fi reomologat doar daca si postul de conducere a fost mutat pe partea stanga.Registrul evidentiaza faptul ca actioneaza doar in cadrul legal disponibil in acest moment, fara a aplica masuri care nu respecta prevederile interne sau ale UE in domeniu."Pentru clarificarea pozitiei nationale cu privire la acest subiect, trebuie precizat ca legislatia din Romania transpune si pune in aplicare legislatia UE in domeniu, legislatie care nu permite introducerea de interdictii de natura tehnica referitoare la autovehiculele echipate cu volan pe partea dreapta. Comisia Europeana considera ca introducerea interdictiei de inmatriculare a unor astfel de autovehicule constituie o bariera pentru libera circulatie a marfurilor, fiind o masura disproportionata in raport cu obiectivul public de asigurare a sigurantei rutiere si protectiei sanatatii si vietii cetatenilor UE. In acest sens, trebuie avut in vedere faptul ca exista deja doua hotarari ale Curtii de Justitie a Uniunii Europene, cu privire la cauzele C-639/11 (Comisia Europeana impotriva Poloniei) si C-61/12 (Comisia Europeana impotriva Lituaniei), prin care Curtea de Justitie a constatat ca statele respective, care aveau restrictii nationale privind inmatricularea autovehiculelor cu volan pe partea dreapta, nu si-au indeplinit obligatiile ce le revin, prin nerespectarea prevederilor legislatiei UE aplicabile. S-a considerat ca introducerea interdictiei de inmatriculare a unor astfel de autovehicule este contrara regulilor UE privind libera circulatie a marfurilor (art. 34 din Tratatul de Functionare a UE) si reprezinta o incalcare a legislatiei UE de omologare (de exemplu Directiva cadru 2007/46/CE), fiind o masura disproportionata in raport cu obiectivul public de asigurare a sigurantei rutiere si protectiei sanatatii si vietii cetatenilor din UE", noteaza RAR.In consecinta, institutia subliniaza ca, la momentul actual, introducerea unei restrictii privind omologarea si/sau eliberarea cartii de identitate pentru autovehiculele echipate cu volan pe partea dreapta nu poate fi avuta in vedere, deoarece aceasta ar duce la introducerea unei proceduri de "infringement" din partea Comisiei Europene pe un subiect pe care Curtea de Justitie a UE s-a pronuntat deja in defavoarea statelor membre care aveau astfel de restrictii.