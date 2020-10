Michel Barnier, despre un acord post-Brexit: In pofida dificultatilor, o intelegere este in continuare la indemana

"Vom cauta compromisurile necesare, de fiecare parte, pentru a avea un acord pana in ultima zi utila. Usa noastra va ramane mereu deschisa", a declarat francezul, care urmeaza sa se intalneasca la ora 14.00 GMT (17.00, ora Romaniei) cu omologul sau britanic David Frost."Orice viitor acord se va incheia cu respectarea autonomiei deciziei Uniunii Europene si cu respectarea suveranitatii britanice", a promis el, exprimandu-se in fata eurodeputatilor.Barnier a apreciat ca, "in pofida dificultatilor", un acord este in continuare "la indemana", "daca suntem, de ambele parti, pregatiti sa actionam in mod constructiv si intr-un spirit de compromis" si "sa solutionam subiectele cele mai dificle". "Timpul este limitat", a justificat el.Europenii apreciaza ca un acord de liber-schimb este necesar sa fie incheiat panala sfarsitul lunii, pentru ca sa poata intra in vigoare la 1 ianuarie, cand reglementarile europene vor inceta sa mai priveasca Regatul Unit."Este de la sine evident ca orice acord international implica constrangeri intre cele doua parti, acceptate reciproc", a mai declarat Michel Barnier.Acest apel la compromis de ambele parti ale Canalului Manecii a fost urmarit "cu interes" de catre Downing Street, potrivit unui purtator de cuvant.Barnier "a comentat in mod semnificativ problemele care se afla la originea actualelor dificultati in discutiile noastre. Studiem atent ceea ce s-a spus", a adaugat el.In contextul in care negocierile sunt mai impotmolite ca niciodata, Londra si Bruxellesul s-au angajat de mai multe zile intr-un adevarat ping-pong, indemnandu-se reciproc sa faca un pas inainte pentru a le debloca.Britanicii cer o "schimbare radicala a abordarii UE" si mai ales asigurarea ca europenii sunt si ei pregatiti sa faca concesii in vederea succesului negocierilor, un lucru pe care eurpenii il repeta neincetat de joia trecuta.Premierul britanic Boris Johnson a declarat negocierile "terminate" si a cerut Regatului Unit sa se pregateasca de un "no deal", o perspectiva care poate fi devastatoare pentru economii deja zguduite de pandemia covid-19."Regatul Unit are acum o alegere importanta de facut cu privire la propriul sau viitor. Nu este vorba despre a alege o tactica de negociere. Este vorba despre alegerea modelului de societate si a modelului de economie pentru propriul sau viitor", a comentat miercuri presedintele Consiliului Eurpean Charles Michel, tot in fata eurodeputatilor.Fostul premier belgian a reprosat Londrei faptul ca vrea sa aiba acces pe piata unica europeana "si sa poata in acelasi timp sa se indeparteze de normele si reglementarile noastre atunci cand ii convine s-o faca".Insa "nu poti avea untul, banii pe unt si zambetul saptarului", a declarat Michel.Negocierile sunt in continuare in impas in trei subiecte, si anume accesul pescarilor europeni in apele britanice, garantiile reclamate Londrei in domeniul concurentei si modul in care sa se solutioneze diferendele in noul acord.