Moscova ameninta cu un raspuns dur dupa sanctiunile "ostile" impuse de catre Londra pentru incalcarea drepturilor omului

"Rusia isi rezerva dreptul de a impune masuri de retorsiune in legatura cu decizia ostila a Regatului Unit", a anuntat luni Ambasada Rusiei la Londra.Ministerul britanic de Externe a publicat luni o lista neagra pe care apar numele a 25 de cetateni rusi, acuzati de implicare in moartea in detentie, in 2009, a lui Serghei Magnitki, un jurist specializat in fonduri de investitii din cadrul Hermitage Capital.Intre persoanele sanctionate se afla Aleksandr Bastrikin, seful puternicului Comitet rus de ancheta, un organism aflat in subordinea directa a Kremlinului, insarcinat cu principalele cazuri criminale.Ambasada rusa la Londra a denuntat aceste sanctiuni drept o vointa de a "exercita presiuni asupra unor state suverane", apreciind ca anchetatorii si judecatorii rusi lucreaza "independent de puterea executiva".Relatiile intre Londra si Moscova s-au degradat in ultimi ani pe fondul opozitiei in razboaiele din Siria si Ucraina . Londra acuza Moscova de otravirea in Anglia, in 2018, a fostului agent rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, acuzatii respinse in loc de Rusia.Acest nou mecanism permite Regatului Unit, un centru financiar prin care tranziteaza sau in care sunt plasate active apartinand multor oameni bogati din lume, sa adopte in mod autornom sanctiuni specifice, independent de ONU sau Uniunea Europeana ( UE ).Lista britanica include de asemenea numele a 20 de sauditi suspectati de faptul ca au jucat un rol in asasinarea editorialistului Jamal Khashoggi in 2018 la Istanbul.Pe lista se afla si numele unor generali din Myanmar suspectati de atrocitati impotriva minoritatii rohingya si doua organizatii implicate in "munca fortata", tortura si crime in lagare din Coreea de Nord Pe de alta parte, secretarul de Stat american Mike Pompeo a salutat luni primele sanctiuni anuntate de Regatul Unit dupa iesirea din UE."Aceste sanctiuni marcheaza inceputul unei noi ere a politicii sanctiunilor britanice si cooperarii intre democratiile noastre", si-a exprimat satisfactia, citat intr-un comunicat, seful diplomatiei americane.