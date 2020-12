Noi reguli pentru cetatenii romani care calatoresc in Marea Britanie. Cand vor avea nevoie de pasaport pentru a intra in Regatul Unit

Cetatenii romani care au obtinut statutul de rezident in Regatul Unit vor putea folosi cartea de identitate ca document de calatorie pana la 31 decembrie 2025.Potrivit site-ului guvernului britanic, pana la 1 octombrie 2021 cetatenii Uniunii Europene, Islandei, Norvegiei, Liechtensteinului si Elvetiei pot intra in Regatul Unit cu pasaport sau document national de identitate la fel ca in prezent.Incepand cu 1 octombrie 2021, cetatenii UE , Islandei, Norvegiei, Liechtensteinului si Elvetiei vor avea nevoie de pasaport pentru a calatori in Regatul Unit. Totusi, cetatenii UE, Islandei, Norvegiei, Liechtensteinului si Elvetiei ale caror drepturi sunt protejate prin Acordul de retragere , de exemplu cei care intra sub incidenta Programului de inregistrare a cetatenilor UE si a prevederilor privind micul trafic de frontiera (muncitorii la frontiera), vor putea sa calatoreasca in Regatul Unit folosind documentele nationale de identitate cel putin pana la 31 decembrie 2025.Cetatenii UE vor putea intra pe teritoriul britanic ca vizitatori pentru o perioada de sase luni fara a fi nevoie sa obtina o viza. Un vizitator poate intra in Regatul Unit de mai multe ori in aceasta perioada, dar nu poate ajunge sa locuiasca efectiv acolo prin mecanismul vizitelor repetate sau continue. Persoanele care doresc sa ramana pe perioade mai lungi de sase luni pentru a munci, a studia sau a locui in Regatul Unit vor trebui sa depuna o cerere de viza. Acest lucru se va putea face pe site-ul www.gov.uk, iar doritorii vor trebui sa demonstreze ca indeplinesc criteriile cerute si punctajul necesar vizei pentru care se depune cererea.CITESTE SI: