Peste 4.500 de camioane au traversat vineri Canalul Manecii, dupa ce Marea Britanie a mobilizat peste 1.000 de militari

Joi au fost reluate serviciile cu feribotul intre Dover si portul francez Calais, punind capat blocadei impuse de Franta timp de mai multe zile, in urma descoperirii unei noi tulpini a coronavirusului in Anglia.Ministrul britanic al transporturilor, Grant Shapps, a afirmat, vineri, pe Twitter ca au fost efectuate peste 10.000 de teste coronavirus asupra soferilor de camioane si doar 24 dintre acestia au dat rezultate pozitive."Peste 4.500 de vehicule grele (vehicule grele) s-au intors peste Canal", a spus Shapps.Presa britanica a declarat ca autoritatile britanice au trimis 800 de soldati pentru a-i sprijini pe alti 300 desfasurati initial. Soldatii au verificat vehiculele si documentele soferilor la intrarea in port. Intr-un caz, oficialii francezi, care se aflau in Dover pentru a ajuta la eliminarea restantei, au fost vazuti administrand un tampon nazal unui sofer. Guvernele francez si britanic au fost de acord sa puna capat blocadei marti, dar autoritatile britanice au spus ca vor dura zile pentru a sterge sirurile lungi de camioane.